Range Rover Evoque отримав довгобазну версію

Range Rover Evoque L призначений виключно для ринку Китаю.

У китайському Чунцині представлений Range Rover Evoque L — подовжена версія Евока з розтягнутою на 160 мм базою. Автомобіль створений під запити місцевих покупців, які тяжіють до простору на задніх сидіннях, і буде продаватися виключно в Піднебесній.

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Причому "довгий" Евок повністю замінить стандартну пятидверку. З колісною базою 2 841 мм новинка помітно перевершує навіть споріднений Land Rover Discovery Sport, у якого відстань між осями складає 2 741 мм. В іншому дизайн Evoque L не відрізняється від базової машини, тому довжина також зросла на 160 мм.

Увесь приріст дістався заднім пасажирам. В очі впадають більш широкі задні двері, а другий ряд сидінь тепер має додаткову полицю, яка розміщена між спинками передніх сидінь. Також задні пасажири можуть регулювати кут нахилу спинок.

Range Rover Evoque L буде продаватися в Китаї тільки з одним мотором: це дволітрова бензинова "турбочетвірка" Ingenium потужністю 249 к.с. Силовий агрегат має 48-вольтний стартер-генератор і дев'ятиступеневий "автомат", а трансмісія — повний привід.

У створенні "спеціального" Евока для Китаю немає нічого дивного: сьогодні це найбільший ринок для марки (83 тисячі проданих авто в 2020 році), який за обсягом перевищує навіть США (80 тисяч машин у минулому році).

Випуск новинки налагодять на спільному підприємстві Chery Jaguar Land Rover, а в продажу машина з'явиться вже в липні за ціною від 61 тисяч доларів. Це на 2 300 доларів дорожче, ніж коштував "звичайний" Evoque.

Раніше Фокус повідомляв про курйозну ДТП за участю Range Rover в Ірландії. Водій позашляховика під час руху відволікся в смартфон і врізався в опору дорожнього покажчика. Унаслідок дорожній знак пробив лобове скло автомобіля, ледь не вбивши водія.