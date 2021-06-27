Прощай Route 66. Исполнилось 36 лет, как знаменитая дорога США перестала быть хайвеем

Дорогу погубила ее же популярность: статуса автомагистрали Route 66 лишилась из-за наплыва туристов.

Автомагистраль Route 66, несомненно, является самой известной из автомобильных дорог США и, пожалуй, всего мира. Ровно 36 лет назад, 27 июня 1985 года, она лишилась статуса хайвея и соответствующих дорожных знаков по указу Американской ассоциации федеральных автомобильных дорог и транспорта, сообщает Jalopnik.

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Дорога Route 66, известная также как "Главная улица Америки" или "Мать Дорог", стала одним из первых шоссе в системе нумерованных автомагистралей США. Она была открыта 11 ноября 1926 года, но полностью была заасфальтирована лишь в 1936 году. Этот хайвей долгие годы был культовой достопримечательностью США, породив бесчисленное количество песен и фильмов. Особую популярность дорога приобрела в 50-60-х годах XX века.

Первоначальный маршрут простирался от Чикаго, штат Иллинойс, до Санта-Моники, штат Калифорния. Дорога проходила через восемь штатов и имела протяженность 3940 км (2448 миль). По данным New York Times, фактически дорога появилась в 1857 года после того, как лейтенант ВМС США Эдвард Бил пробился через пустыню со стадом верблюдов. Позже дорога стала важной транспортной артерией для всех, кто мигрировал на многообещающую землю Американского Запада.

[ + – ] Маршрут дороги Route 66

К сожалению, именно огромная популярность Route 66 привела к его падению. Люди стекались к дороге как к туристическому объекту, но из-за того, что она имела всего две полосы движения, пропускная способность была недостаточной для все более нарастающего трафика. А с введением в США федеральной системы нумерованных автомагистралей, все больше и больше автомагистралей врезались в Route 66.

[ + – ] Route 66 в культовом мультфильме "Тачки"

Вот почему в 1985 году дорогу вывели из системы автомагистралей США. К тому же, большая часть ее маршрута к тому времени уже была продублирована более современными и скоростными межштатными автомагистралями. Тем не менее сегодня 85% дороги остаются доступными для всех, кто хочет пересечь Америку на автомобиле.

В некоторых штатах дорога сохранилась под названием Историческая автомагистраль 66, в других она была переведена в разряд автомагистралей штата. В 1990 году Route 66 получила статус исторической достопримечательности.

[ + – ] Композиция американского репера Джека Харлоу в честь Route 66

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