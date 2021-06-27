Прощавай Route 66. Виповнилося 36 років, як знаменита дорога США перестала бути хайвеєм

Дорогу погубила її ж популярність: статусу автомагістралі Route 66 позбулася через наплив туристів.

Автомагістраль Route 66, безсумнівно, є найвідомішою з автомобільних доріг США і, мабуть, всього світу. Рівно 36 років тому 27 червня 1985 року, вона втратила статус хайвею і відповідних дорожніх знаків за указом Американської асоціації федеральних автомобільних доріг і транспорту, повідомляє Jalopnik.

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Дорога Route 66, відома також як "Головна вулиця Америки" або "Мати Доріг", стала одним з перших шосе в системі нумерованих автомагістралей США. Вона була відкрита 11 листопада 1926 року, але повністю була заасфальтована лише в 1936 році. Цей хайвей довгі роки був культовою памʼяткою США, породивши незліченну кількість пісень і фільмів. Особливу популярність дорога набула у 50-60-х роках XX століття.

Початковий маршрут простягався від Чикаго, штат Іллінойс, до Санта-Моніки, штат Каліфорнія. Дорога проходила через вісім штатів і мала протяжність 3940 км (2448 миль). За даними New York Times, фактично дорога зʼявилася в 1857 році після того, як лейтенант ВМС США Едвард Бив пробився через пустелю зі стадом верблюдів. Пізніше дорога стала важливою транспортною артерією для всіх, хто мігрував на багатообіцяючу землю Американського Заходу.

[ + – ] Маршрут дороги Route 66

На жаль, саме величезна популярність Route 66 привела до його падіння. Люди стікалися до дороги як до туристичного обʼєкту, але через те, що вона мала всього дві смуги руху, пропускна здатність була недостатньою для все більш наростаючого трафіку. А з введенням в США федеральної системи нумерованих автомагістралей, все більше і більше автомагістралей врізалися в Route 66.

[ + – ] Route 66 в культовому мультфільмі "Тачки"

Ось чому в 1985 році дорогу вивели з системи автомагістралей США. До того ж, велика частина її маршруту на той час уже була продубльована більш сучасними і швидкісними межштатними автомагістралями. Проте сьогодні 85% дороги залишаються доступними для всіх, хто хоче перетнути Америку на автомобілі.

У деяких штатах дорога збереглася під назвою Історична автомагістраль 66, в інших вона була переведена до розряду автомагістралей штату. У 1990 році Route 66 отримала статус історичної памʼятки.

[ + – ] Композиція американського репера Джека Харлоу в честь Route 66

Раніше Фокус розповідав, що найгірший автомобіль в світі за версією Джеремі Кларксона відсвяткував 50-річчя. Британський Morris Marina вийшов у 1971 році і протримався на конвеєрі вдвічі довше, ніж планувалося.