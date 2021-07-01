Это Техас, детка. Водитель застрелил байкера, направившего пистолет на его детей (видео)

Стрельба произошла в результате дорожной разборки, а перед тем, как открыть огонь, водитель авто предупредил мотоциклиста, что у него в машине дети.

Полиция американского города Форт-Уэрт, штат Техас, сообщила, что в больнице скончался мотоциклист, в которого ранее стрелял водитель автомобиля в результате инцидента, случившегося на фривее №35 (межштатная автомобильная магистраль).

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Как следует из полицейского рапорта, стрельба произошла по причине дорожного конфликта, случившегося 22 июня. 19-летний мотоциклист Жадерек Грей ехал по дороге между полосами в тот момент, когда водитель соседнего автомобиля начал перестраиваться — и, не заметив, байк, подрезал его.

[ + – ] Мотоцикл и шлем байкера после инцидента

Мотоциклист, разозлившись, остановил мотоцикл посреди дороги, заблокировав движение. После этого он достал пистолет и направив его на "обидчика", начал приближаться к автомобилю. Водитель авто попросил опустить пистолет, отметив, что вместе с ним в машине находятся дети. Байкер проигнорировал просьбу, после чего водитель авто достал свой пистолет и разрядил в напавшего всю обойму.

[ + – ] Прибывшая карета скорой помощи (выделена красным) доставила раненого мотоциклиста в госпиталь, однако спустя несколько дней парень умер Фото: скриншот

Личность человека, защитившего жизнь своих детей, не разглашается, но, по информации властей, он не был арестован, а у полиции к нему нет претензий. После инцидента он сам вызвал полицию, сообщив, что стрелял в нападавшего, и в дальнейшем сотрудничал с правоохранителями. На месте происшествия полицейские обнаружили пистолет, который был у мотоциклиста во время стрельбы. также были опрошены нескольких свидетелей.

[ + – ] Новостной сюжет телеканала CBSDFW

Ранее Фокус сообщал, что в США покупатель застрелил кассира и ранил еще трех из-за отказа надеть маску. Один из раненых — заместитель шерифа, который пытался задержать стрелка.

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