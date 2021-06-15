В США покупатель застрелил кассира и ранил еще трех из-за отказа надеть маску

Один из раненых – заместитель шерифа, который пытался задержать стрелка

В США произошла очередная стрельба в супермаркете. Мужчина поругался с кассиршей из-за маски, разъяренный покинул магазин, а вернулся уже с пистолетом и застрелил женщину. Об этом пишет FOXnews.

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Инцидент произошел в городе Декейтер, штат Джорджия, в продуктовом магазине Big Bear случилась стрельба из-за спора относительно ношения маски. В результате инцидента погибла кассирша, еще 3 человека получили ранения, один из которых, помощник шерифа, который пытался задержать стрелка.

Уже известно, что стрелявшему 30 лет, его зовут Виктор Ли Такер-младший и он местный. По информации свидетелей, мужчина вошел в супермаркет, а когда кассирша сделала ему замечание и попросила надеть маску, страшно разозлился.

[ + – ] Супермаркет, где произошла стрельба Фото: FOX News

Разъяренный, он выбежал из магазина, так и не сделав покупку, но скоро вернулся с пистолетом. Он застрелил женщину, а потом начал стрелять по остальным людям в торговом зале. Ранил еще одну кассиршу, покупателя, что стоял в очереди, и помощника шерифа, который подрабатывал в магазине охранником.

Тот открыл огонь в ответ и ранил стрелка. Виктора задержали полицейские, прибывшие на место происшествия, когда он пытался выползти из магазина через главный вход.

Сейчас и помощник шерифа, и стрелок находятся в больнице. Их состояние оценивают, как стабильное.

"Произошла некоторая конфронтация, спор — я точно не знаю, они спорили о ношении масок. И тогда субъект открыл огонь. Такер пошел прямо к кассе, вытащил пистолет и выстрелил в нее", — отметила шериф округа Мелоди Мэддокс.

Напомним, 11 июня в штате Техас мужчина открыл огонь по посетителям супермаркета. Убил бабушку с маленьким внуком и застрелился сам.

А в апреле посетитель супермаркета АТБ в Мариуполе, разозлился из-за того, что его жену попросили надеть маску, явился в магазин с топором и устроил там погром.