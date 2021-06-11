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В США мужчина в супермаркете убил бабушку с внуком и покончил с собой

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флорида, супермаркет, стрельба
Фото: nbcnews.com | Место преступления

О мотивах стрелка ничего неизвестно, в полиции считают, что пожилая женщина и годовалый ребенок стали случайными жертвами

В Палм-Бич, штат Флорида, США, 55-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Он убил двоих человек и застрелился сам. Об этом пишет NBCnews.

Жертвами стрелка стали пожилая женщина и ее годовалый внук. Инцидент произошел в четверг днем, в супермаркете Publix.

"Я покупал курицу, вдруг услышал выстрелы, и все начали разбегаться", — сообщил один из свидетелей полиции.

Сотрудник Publix Гас Даунс сказал, что сначала думал, что это лопаются воздушные шары. "Я услышал три громких хлопка и люди побежали к выходу. А потом завыли сирены", — рассказал Гас.

На место прибыли полиция и скорые. В супермаркете они нашли три тела. Сначала правоохранители считали, что стрелок скрылся, однако выяснилось, что убитый мужчина и открыл огонь по посетителям, а потом и застрелился сам.

Перед этим он убил пожилую женщину и ее внука, которому должно было исполниться два года в конце июня. Личности жертв установлены, однако их имена не разглашают по просьбе семьи.

флорида, супермаркет, стрельба
Место преступления

Мотивы стрелка неизвестны. Про него известно, что он местный, ему 55 лет, его зовут Тимоти Дж. Уолл. В полиции считают, что с жертвами его ничего не связывало.

Напомним, 6 июня в штате Флорида мужчина расстрелял посетителей кальянной. Были убиты три человека, шестеро получили ранения.

А 2 июня в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, пожарный явился в пожарную часть и расстрелял своих коллег. А потом забаррикадировался в собственном доме в Агуа-Дульсе, поджег его и покончил с собой.

Ранее Фокус собрал пять самых резонансных случаев массовых расстрелов в США и попытался выяснить причины стрельбы. 