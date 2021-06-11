В США мужчина в супермаркете убил бабушку с внуком и покончил с собой

О мотивах стрелка ничего неизвестно, в полиции считают, что пожилая женщина и годовалый ребенок стали случайными жертвами

В Палм-Бич, штат Флорида, США, 55-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете. Он убил двоих человек и застрелился сам. Об этом пишет NBCnews.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Жертвами стрелка стали пожилая женщина и ее годовалый внук. Инцидент произошел в четверг днем, в супермаркете Publix.

"Я покупал курицу, вдруг услышал выстрелы, и все начали разбегаться", — сообщил один из свидетелей полиции.

Сотрудник Publix Гас Даунс сказал, что сначала думал, что это лопаются воздушные шары. "Я услышал три громких хлопка и люди побежали к выходу. А потом завыли сирены", — рассказал Гас.

На место прибыли полиция и скорые. В супермаркете они нашли три тела. Сначала правоохранители считали, что стрелок скрылся, однако выяснилось, что убитый мужчина и открыл огонь по посетителям, а потом и застрелился сам.

Перед этим он убил пожилую женщину и ее внука, которому должно было исполниться два года в конце июня. Личности жертв установлены, однако их имена не разглашают по просьбе семьи.

[ + – ] Место преступления

Мотивы стрелка неизвестны. Про него известно, что он местный, ему 55 лет, его зовут Тимоти Дж. Уолл. В полиции считают, что с жертвами его ничего не связывало.

Напомним, 6 июня в штате Флорида мужчина расстрелял посетителей кальянной. Были убиты три человека, шестеро получили ранения.

А 2 июня в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, пожарный явился в пожарную часть и расстрелял своих коллег. А потом забаррикадировался в собственном доме в Агуа-Дульсе, поджег его и покончил с собой.

Ранее Фокус собрал пять самых резонансных случаев массовых расстрелов в США и попытался выяснить причины стрельбы.