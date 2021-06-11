У США чоловік у супермаркеті вбив бабусю з онуком і наклав на себе руки

Про мотиви стрілка нічого невідомо, в поліції вважають, що літня жінка і маля стали випадковими жертвами.

У Палм-Біч, штат Флорида, США, 55-річний чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті. Він убив двох людей і застрелився сам. Про це пише NBCnews.

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Жертвами стрілка стали літня жінка та її однорічний онук. Інцидент стався в четвер вдень, у супермаркеті Publix.

"Я купував курку, раптом почув постріли, і всі почали розбігатися", — повідомив один зі свідків поліції.

Співробітник Publix Гас Даунс сказав, що спочатку думав, що це лопаються повітряні кулі. "Я почув три гучні вибухи і люди побігли до виходу. А потім завили сирени", — розповів Гас.

На місце прибули поліція і швидкі. У супермаркеті вони знайшли три тіла. Спочатку правоохоронці вважали, що стрілець зник, однак з'ясувалося, що вбитий чоловік і відкрив вогонь по відвідувачах, а потім і застрелився сам.

Перед цим він убив літню жінку та її онука, якому мало б виповнитися два роки наприкінці червня. Особи жертв встановлені, проте їхні імена не розголошують на прохання родини.

[ + – ] Місце злочину

Мотиви стрілка невідомі. Про нього відомо, що він місцевий, йому 55 років, його звуть Тімоті Дж. Волл. У поліції вважають, що із жертвами його нічого не пов'язувало.

Нагадаємо, 6 червня в штаті Флорида чоловік розстріляв відвідувачів кальянної. Були вбиті троє людей, шестеро отримали поранення.

А 2 червня в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, пожежний з'явився в пожежну частину та розстріляв своїх колег. А потім забарикадувався у власному будинку в Агуа-Дульсе, підпалив його і наклав на себе руки.

Раніше Фокус зібрав п'ять найрезонансніших випадків масових розстрілів у США та спробував з'ясувати причини стрілянини.