У США чоловік у супермаркеті вбив бабусю з онуком і наклав на себе руки
Про мотиви стрілка нічого невідомо, в поліції вважають, що літня жінка і маля стали випадковими жертвами.
У Палм-Біч, штат Флорида, США, 55-річний чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті. Він убив двох людей і застрелився сам. Про це пише NBCnews.
Жертвами стрілка стали літня жінка та її однорічний онук. Інцидент стався в четвер вдень, у супермаркеті Publix.
"Я купував курку, раптом почув постріли, і всі почали розбігатися", — повідомив один зі свідків поліції.
Співробітник Publix Гас Даунс сказав, що спочатку думав, що це лопаються повітряні кулі. "Я почув три гучні вибухи і люди побігли до виходу. А потім завили сирени", — розповів Гас.
На місце прибули поліція і швидкі. У супермаркеті вони знайшли три тіла. Спочатку правоохоронці вважали, що стрілець зник, однак з'ясувалося, що вбитий чоловік і відкрив вогонь по відвідувачах, а потім і застрелився сам.
Перед цим він убив літню жінку та її онука, якому мало б виповнитися два роки наприкінці червня. Особи жертв встановлені, проте їхні імена не розголошують на прохання родини.
Мотиви стрілка невідомі. Про нього відомо, що він місцевий, йому 55 років, його звуть Тімоті Дж. Волл. У поліції вважають, що із жертвами його нічого не пов'язувало.
Нагадаємо, 6 червня в штаті Флорида чоловік розстріляв відвідувачів кальянної. Були вбиті троє людей, шестеро отримали поранення.
А 2 червня в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, пожежний з'явився в пожежну частину та розстріляв своїх колег. А потім забарикадувався у власному будинку в Агуа-Дульсе, підпалив його і наклав на себе руки.
Раніше Фокус зібрав п'ять найрезонансніших випадків масових розстрілів у США та спробував з'ясувати причини стрілянини.