Пожарный в Калифорнии расстрелял своих коллег, сжег собственный дом и покончил с собой

Тело стрелка нашли на пожарище. Мотивы его поступка неизвестны

В округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, пожарный явился в пожарную часть и расстрелял своих коллег. А потом забаррикадировался в собственном доме в Агуа-Дульсе, поджег его и покончил с собой. Об этом пишет Fox 11.

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Инцидент произошел утром в пожарной части №81 округа Лос-Анджелес. Уже известно, что пожарный просто зашел в часть и открыл огонь по коллегам. 54-летний капитан был тяжело ранен, доставлен вертолетом в больницу и сейчас его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.

44-летний пожарный, с 20-летний опытом работы, отец троих дочерей, погиб на месте. После инцидента стрелок скрылся с места происшествия, вернулся к себе домой, забаррикадировался, поджег свой дом и застрелился. Его тело было найдено в бассейне. Он покончил с собой, выстрелив себе в голову.

Начальник пожарного управления округа Лос-Анджелес Дэрил Осби на пресс-конференции рассказал, что ведется расследование, но он сам и его коллеги "в ужасе от случившегося". По его словам, утром в части дежурили четыре человека: капитан, пожарный специалист и двое пожарных. Они не носят оружия.

[ + – ] Сгоревший дом стрелка [ + – ] Полиция и пожарные у части, где произошел расстрел

"Как начальник пожарной охраны, я имел дело с множеством смертей. Я всегда молился, чтобы у нас никогда не было смерти при исполнении служебных обязанностей, и я никогда не думал, что мои друзья столкнуться с опасностью в их безопасном доме. Я стою здесь с тяжелым сердцем. Это действительно печальный день и трагедия для пожарной службы округа Лос-Анджелес", — заявил Осби.

Про стрелка известно, что он явился в пожарную часть в свой выходной, его дежурство еще не началось. Мотивы его поступка выясняют.

Напомним, 26 мая мужчина в Калифорнии расстрелял железнодорожников. Он убил восемь человек и покончил с собой. В его доме нашли целый арсенал и огромное количество боеприпасов.