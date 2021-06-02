Пожежний в Каліфорнії розстріляв своїх колег, спалив власний будинок і наклав на себе руки

Тіло стрілка знайшли на згарищі. Мотиви його вчинку невідомі.

В окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, пожежний з'явився в пожежну частину та розстріляв своїх колег. А потім забарикадувався у власному будинку в Агуа-Дульсе, підпалив його і наклав на себе руки. Про це пише Fox 11.

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Інцидент стався вранці в пожежній частині №81 округу Лос-Анджелес. Уже відомо, що пожежний просто зайшов у частину і відкрив вогонь по колегах. 54-річний капітан був важко поранений, доставлений вертольотом у лікарню і зараз його стан оцінюють як важкий, але стабільний.

44-річний пожежний, з 20-річний досвідом роботи, батько трьох дочок, загинув на місці. Після інциденту стрілок зник із місця події, повернувся до себе додому, забарикадувався, підпалив свій будинок і застрелився. Його тіло було знайдене в басейні. Він наклав на себе руки, вистріливши собі в голову.

Начальник пожежного управління округу Лос-Анджелес Деріл Осбі на пресконференції розповів, що ведеться розслідування, але він сам і його колеги "в жаху від того, що сталося". За його словами, вранці в частині чергували чотири людини: капітан, пожежний фахівець і двоє пожежників. Вони не носять зброї.

[ + – ] Згорілий будинок стрілка [ + – ] Поліція і пожежники у частині, де стався розстріл

"Як начальник пожежної охорони, я мав справу з безліччю смертей. Я завжди молився, щоб у нас ніколи не було смерті під час виконання службових обов'язків, і я ніколи не думав, що мої друзі зіткнуться з небезпекою в їх безпечному домі. Я стою тут із важким серцем. Це дійсно сумний день і трагедія для пожежної служби округу Лос-Анджелес", — заявив Осбі.

Про стрілка відомо, що він з'явився в пожежну частину у свій вихідний, його чергування ще не почалося. Мотиви його вчинку з'ясовують.

Нагадаємо, 26 травня чоловік у Каліфорнії розстріляв залізничників. Він убив вісьмох осіб і наклав на себе руки. В його будинку знайшли цілий арсенал і величезну кількість боєприпасів.