У США покупець застрелив касира і поранив ще трьох через відмову надіти маску
Один з поранених — заступник шерифа, який намагався затримати стрілка
У США сталася чергова стрілянина в супермаркеті. Чоловік посварився з касиркою через маску, розлючений покинув магазин, а повернувся вже з пістолетом і застрелив жінку. Про це пише FOXnews.
Інцидент стався в місті Декейтер, штат Джорджія, у продуктовому магазині Big Bear трапилася стрілянина через суперечку щодо носіння маски. У результаті інциденту загинула касирка, ще 3 людини отримали поранення, один з яких, помічник шерифа, намагався затримати стрілка.
Уже відомо, що стріляв чоловік 30 років, його звуть Віктор Лі Такер-молодший і він місцевий. За інформацією свідків, чоловік увійшов до супермаркету, а коли касирка зробила йому зауваження і попросила надіти маску, страшно розлютився.
Розлючений, він вибіг з магазину, так і не зробивши покупку, але скоро повернувся з пістолетом. Він застрелив жінку, а потім почав стріляти по інших людях у торговому залі. Поранив ще одну касирку, покупця, котрий стояв у черзі, і помічника шерифа, який підробляв у магазині охоронцем.
Той відкрив вогонь у відповідь і поранив стрілка. Віктора затримали поліцейські, які прибули на місце події, коли він намагався виповзти з магазину через головний вхід.
Наразі і помічник шерифа, і стрілок у лікарні. Їхній стан оцінюють, як стабільний.
"Відбулася деяка конфронтація, суперечка — я точно не знаю, вони сперечалися про носіння масок. І тоді суб'єкт відкрив вогонь. Такер пішов прямо до каси, витягнув пістолет і вистрілив у неї", — зазначила шериф округу Мелоді Меддокс.
Нагадаємо, 11 червня в штаті Техас чоловік відкрив вогонь по відвідувачах супермаркету. Убив бабусю з маленьким онуком і застрелився сам.
А у квітні відвідувач супермаркету АТБ в Маріуполі, який розлютився через те, що його дружину попросили надіти маску, з'явився в магазин із сокирою і влаштував там погром.