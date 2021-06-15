У США покупець застрелив касира і поранив ще трьох через відмову надіти маску

Один з поранених — заступник шерифа, який намагався затримати стрілка

У США сталася чергова стрілянина в супермаркеті. Чоловік посварився з касиркою через маску, розлючений покинув магазин, а повернувся вже з пістолетом і застрелив жінку. Про це пише FOXnews.

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Інцидент стався в місті Декейтер, штат Джорджія, у продуктовому магазині Big Bear трапилася стрілянина через суперечку щодо носіння маски. У результаті інциденту загинула касирка, ще 3 людини отримали поранення, один з яких, помічник шерифа, намагався затримати стрілка.

Уже відомо, що стріляв чоловік 30 років, його звуть Віктор Лі Такер-молодший і він місцевий. За інформацією свідків, чоловік увійшов до супермаркету, а коли касирка зробила йому зауваження і попросила надіти маску, страшно розлютився.

[ + – ] Супермаркет, де сталася стрілянина Фото: Pfizer

Розлючений, він вибіг з магазину, так і не зробивши покупку, але скоро повернувся з пістолетом. Він застрелив жінку, а потім почав стріляти по інших людях у торговому залі. Поранив ще одну касирку, покупця, котрий стояв у черзі, і помічника шерифа, який підробляв у магазині охоронцем.

Той відкрив вогонь у відповідь і поранив стрілка. Віктора затримали поліцейські, які прибули на місце події, коли він намагався виповзти з магазину через головний вхід.

Наразі і помічник шерифа, і стрілок у лікарні. Їхній стан оцінюють, як стабільний.

"Відбулася деяка конфронтація, суперечка — я точно не знаю, вони сперечалися про носіння масок. І тоді суб'єкт відкрив вогонь. Такер пішов прямо до каси, витягнув пістолет і вистрілив у неї", — зазначила шериф округу Мелоді Меддокс.

Нагадаємо, 11 червня в штаті Техас чоловік відкрив вогонь по відвідувачах супермаркету. Убив бабусю з маленьким онуком і застрелився сам.

А у квітні відвідувач супермаркету АТБ в Маріуполі, який розлютився через те, що його дружину попросили надіти маску, з'явився в магазин із сокирою і влаштував там погром.