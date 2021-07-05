Прославленный шеф-повар Массимо Боттура "приготовил" особенный Maserati Levante

"Брызги" краски на кузове и в салоне должны ассоциироваться с яркими эмоциями, которые дарит вождение этого "заряженного" кроссовера.

Maserati представила необычный арт-кар с длинным названием Levante Trofeo Fuoriserie Edition for Massimo Bottura. В компании специальное издание модели описывают, как "взрыв творчества" и "особое проявление свободы выражения". Но главная особенность — личность автора: не какой-нибудь артхаусный художник, а итальянский ресторатор! Это никто иной как знаменитый "шеф" Массимо Боттура, чьи блюда считаются гастрономическими шедеврами. Сейчас он сотрудничает с Maserari в качестве амбассадора бренда.

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[ + – ] Знаменитый шеф-повар Массимо Боттура

Арт-кар призван прорекламировать фирменную программу кастомизации Maserati Fuoriserie, которая была запущена осенью 2020 года. Кроссовер окрашен в фирменный синий цвет Blu Stradale и выделяется благодаря "потокам" краски на капоте, бамперах, а также колесных арках.

По словам представителей компании, Боттура в детстве регулярно ездил со своими старшими братьями на классических итальянских автомобилях. Из таких поездок машины возвращались, покрытые брызгами грязи — именно эти "гоночные шрамы" и вдохновили шеф-повара на покраску Levante.

Преображением экстерьера дело не ограничилось. Цветовые всплески также можно найти и в салоне, где яркие акценты контрастируют с черной кожей. Интересно, что панели из углеродного волокна и дерева сдержанных тонов, присущие Levante Trofeo, также остались на месте.

Levante Trofeo, будучи быстрейшей версией в гамме модели, оснащен 3,8-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, который выдает 580 л.с. мощности и 729 Нм крутящего момента. В паре с ним трудится 8-ступенчатый "автомат" ZF. Эта связка позволяет кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км / ч за 3,8 секунды и достигать максимальной скорости 301 км/ч. В Украине цены на Levante Trofeo стартуют с отметки 4,8 млн грн. Базовый Levante с 350-сильным 3,5-литровым V6 оценен в 3,2 миллиона.

Что касается программы Maserati Fuoriserie, то она позволяет покупателям создать действительно уникальный автомобиль с "чистого листа" в соответствии со своими предпочтениями. Поскольку существуют тысячи возможных комбинаций цветов и материалов отделки, Maserati создала три отправные линии индивидуализации — Corse, Unica и Futura. Futura нацелена на поклонников современных технологий, Unica привносит в итальянские автомобили современные фэшн-тренды, а Corse добавляет гоночную романтику.

Ранее Фокус сообщал, что легендарный Дэвид Бекхэм стал глобальным амбассадором Maserati. В рамках начавшегося сотрудничества бывший футболист снялся рекламном ролике, где вместе с ним главную роль исполнил также Levante Trofeo.

Также мы рассказывали, что Maserati выпустила на рынок первый в своей истории гибридный кроссовер. Электрифицированный Maserati Levante Hybrid получил силовую установку от Ghibli Hybrid: ДВС на 300 "сил" и 48-вольтовый стартер-генератор.