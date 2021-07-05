Прославлений шеф-кухар Массімо Боттура "приготував" особливий Maserati Levante

"Бризки" фарби на кузові і в салоні повинні асоціюватися з яскравими емоціями, які дарує водіння цього "зарядженого" кросовера.

Maserati представила незвичайний арт-кар з довгою назвою Levante Trofeo Fuoriserie Edition for Massimo Bottura. У компанії спеціальне видання моделі описують, як "вибух творчості" і "особливий прояв свободи вираження". Але головна особливість — особистість автора: не якийсь там артхаусний художник, а італійський ресторатор! Це ніхто інший як знаменитий "шеф" Массімо Боттура, чиї страви вважаються гастрономічними шедеврами. Зараз він співпрацює з Maserari як амбасадор бренду.

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[ + – ] Знаменитий шеф-кухар Массімо Боттура

Арт-кар покликаний прорекламувати фірмову програму кастомізації Maserati Fuoriserie, яка була запущена восени 2020 року. Кросовер забарвлений у фірмовий синій колір Blu Stradale і виділяється завдяки "потокам" фарби на капоті, бамперах, а також колісних арках.

За словами представників компанії, Боттура в дитинстві регулярно їздив зі своїми старшими братами на класичних італійських автомобілях. З таких поїздок машини поверталися, покриті бризками бруду — саме ці "гоночні шрами" і надихнули шеф-кухаря на фарбування Levante.

Преображенням екстерʼєру справа не обмежилася. Кольорові сплески також можна знайти і в салоні, де яскраві акценти контрастують з чорною шкірою. Цікаво, що панелі з вуглецевого волокна і дерева стриманих тонів, властиві Levante Trofeo, також залишилися на місці.

Levante Trofeo, будучи найшвидшою версією в гамі моделі, оснащений 3,8-літровим двигуном V8 з двома турбінами, який видає 580 к.с. потужності і 729 Нм крутного моменту. У парі з ним працює 8-ступінчастий "автомат" ZF. Ця звʼязка дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди і досягати максимальної швидкості 301 км/год. В Україні ціни на Levante Trofeo стартують з позначки 4,8 млн грн. Базовий Levante з 350-сильним 3,5-літровим V6 оцінений у 3,2 мільйона.

Що стосується програми Maserati Fuoriserie, то вона дозволяє покупцям створити справді унікальний автомобіль з "чистого аркуша" відповідно до своїх уподобань. Оскільки існують тисячі можливих комбінацій кольорів і матеріалів обробки, Maserati створила три відправні лінії індивідуалізації — Corse, Unica і Futura. Futura націлена на шанувальників сучасних технологій, Unica привносить в італійські автомобілі сучасні фешн-тренди, а Corse додає гоночну романтику.

Раніше Фокус повідомляв, що легендарний Девід Бекхем став глобальним амбасадором Maserati. У межах розпочатого співробітництва колишній футболіст знявся рекламному ролику, де разом з ним головну роль виконав також Levante Trofeo.

Також ми розповідали, що Maserati випустила на ринок перший у своїй історії гібридний кросовер. Електрифікований Maserati Levante Hybrid отримав силову установку від Ghibli Hybrid: ДВС на 300 "сил" і 48-вольта стартер-генератор.