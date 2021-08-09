Ранее заявленный выпуск пикапа Tesla Cybertruck отменен

В компании официально заявили, что серийное производство начнется не ранее 2022 года.

Электрический пикап Tesla Cybertruck был представлен в ноябрей 2019 года, причем сразу после презентации компания начала прием заказов на свою революционную новинку. Тогда Илон Макс обещал начать серийный выпуск ближе к концу 2021 года, однако через несколько месяцев начались обычные для компании подвижки в сроках.

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Сначала было заявлено, что из-за большого количества собранных заказов (250 тысяч) компания не сможет доставить все машины в срок, а ожидание клиентов может растянуться на три-четыре года.

А в июле 2021 года появилась информация, что компания испытывает сложности с запуском в производство новых аккумуляторных ячеек формата 4680, которые будут применяться в будущих электрокарах Tesla.

Теперь же компания официально заявила: старт серийного выпуска электрического пикапа Cybertruck перенесен на 2022 год. Об этом, в частности, свидетельствует и изменения онлайн-конфигуратора на сайте компании, где потенциальных покупателей уведомляют, что сконфигурировать машину со всеми опциями удастся только ближе к запуску в производство.

Как недавно отметил руководитель отдела разработок Tesla Ларс Морави, пикап пока не готов к постановке на конвейер. Машине еще предстоит серия испытаний и финальная доводка. Точную дату начала выпуска компания уже не называет. Если, по обыкновению Теслы, нас ждут очередные переносы, серийный Cybertruck может появиться только к концу 2022 года — иными словами, аж через три года после первой презентации и начала приема заказов.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla Model X сразилась с танком в перетягивании каната. Соперником электрокара стал британский легкий танк семейства CVR (T) в исполнении Scorpio из 1960-х годов.