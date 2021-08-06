Tesla Model X сразилась с танком в перетягивании каната (видео)

Соперником электрокара стал британский легкий танк из 1960-х годов.

Команда одного из YouTube-каналов устроила интересное соревнование. Они связали Теслу и легкий танк канатом, чтобы узнать, кто кого перетянет. Интересно, что представитель армейской техники оснащен силовым агрегатом с автомобильной родословной — производства компании Jaguar.

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Легкий танк семейства CVR (T) в исполнении Scorpio состоит на вооружении британской армии с 60-х годов прошлого века. Двигатель, расположенный в корме боевой машины, имеет рабочий объем в 4,2 литра и мощность 195 "сил". Заявленная максимальная скорость танка по дороге с твердым покрытием составляет 80 км/ч. Электрический кроссовер Tesla Model X развивает 772 л.с., что является едва ли не рекордом среди кроссоверов на электротяге.

Началось соревнование колесной и гусеничной техники с небольшого драг-заезда. Ожидаемо в этой гонке победила Tesla. Далее приступили к перетягиванию каната. Традиционный канат почти сразу лопнул. А вот стальной трос испытание выдержал. Поначалу казалось, что победа за электромобилем. Но в результате с полным газом легкий танк перетянул Tesla Model X на свою сторону. Такой результат "битвы" показывает, что не так важна мощность и крутящий момент, как площадь сцепления с дорожным покрытием, танку лучше удавалось реализовать весь свой потенциал и в результате победить в соревновании.

Ранее мы писали, что Ford Mustang Shelby GT500 оказался быстрее электромобиля Tesla Model S. Одиночные заезды машины проехали практически с равным временем, но все же на несколько десятых секунды быстрейшим оказался "Мустанг".

Также Фокус сообщал, что Tesla в Китае собрала первый экземпляр нового электромобиля. Ориентировочная стоимость базовой версии составит 25 тысяч долларов.