Tesla Model X змагалася з танком у перетягуванні каната (відео)

Суперником електрокара став британський легкий танк із 1960-х років.

Команда одного з YouTube-каналів влаштувала цікаве змагання. Вони зв'язали Теслу і легкий танк канатом, щоб дізнатися, хто кого перетягне. Цікаво, що представник армійської техніки оснащений силовим агрегатом з автомобільного родоводу — виробництва компанії Jaguar.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Легкий танк сімейства CVR (T) у виконанні Scorpio перебуває на озброєнні британської армії із 60-х років минулого століття. Двигун, розташований в кормі бойової машини, має робочий об'єм 4,2 літри і потужність 195 "сил". Заявлена максимальна швидкість танка по дорозі з твердим покриттям становить 80 км/год. Електричний кросовер Tesla Model X розвиває 772 к. с., що є чи не рекордом серед кросоверів на електротязі.

Почалося змагання колісної та гусеничної техніки з невеликого драг-заїзду. Очікувано в цій гонці перемогла Tesla. Далі почали перетягування каната. Традиційний канат майже відразу лопнув. А ось сталевий трос випробування витримав. Спочатку здавалося, що перемога за електромобілем. Але зрештою з повним газом легкий танк перетягнув Tesla Model X на свою сторону. Такий результат "битви" показує, що не так важлива потужність і крутний момент, як площа зчеплення з дорожнім покриттям, танку краще вдавалося реалізувати весь свій потенціал і внаслідок перемогти в змаганні.

Раніше ми писали, що Ford Mustang Shelby GT500 виявився швидшим, ніж електромобіль Tesla Model S. Одиночні заїзди машини проїхали практично з рівним часом, але все ж на кілька десятих секунди найшвидшим виявився "Мустанг".

Також Фокус повідомляв, що Tesla в Китаї зібрала перший екземпляр нового електромобіля. Орієнтовна вартість базової версії складе 25 тисяч доларів.