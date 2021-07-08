Виски поможет компании Bentley достичь углеродной нейтральности

Автопроизводитель начинает сотрудничество с брендом The Macallan.

Bentley, как и большинство современных автопроизводителей, ищет способы выглядеть более экологически чистым. С этой целью компания стремится стать самым экологически чистым производителем автомобилей люкс-класса в мире, а среди способов ее достижения Bentley готова на самые необычные коллаборация. Например — с производителем шотландского виски The Macallan.

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Как и Bentley, эта компания взяла на себя обязательство к 2030 году достичь углеродной нейтральности. В частности, бренд хочет, чтобы уже к 2025 году все автомобили, используемые в производственно-сбытовой цыпочке, стали электрическими.

В свою очередь Bentley будет работать с производителем виски в рамках "общего пути к углеродной нейтральности", проводя инновационные исследования в области поиска экологически чистых материалов и поставщиков.

[ + – ] На производстве The Macallan

"У нас общая цель — стать лидерами в своих отраслях, стремясь к более устойчивому будущему", — отметил генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк, комментируя начало сотрудничества.

В рамках сотрудничества анонсированы совместные проекты, чтобы создать "тщательно подобранный клиентский опыт и совместные мероприятия", однако точная природа будущих кампаний не обозначена. Пока что у Bentley "винный" уклон ограничивается различными аксессуарами для своих моделей. Например, для кроссовера Bentayga в исполнении Mulliner это наборы для пикника, включающие кожаные органайзеры для хранения и перевозки шампанского и вина.

Ранее Фокус сообщал, что 550-сильный кроссовер Bentley Bentayga S стал самым спортивным исполнением в гамме модели. Стартовый спринт 0-100 км/ч автомобиль выполняет за 4,5 секунды при максимальной скорости 290 км/ч.

Также мы рассказывали, что в Шотландии собака помогает выявлять испорченный виски. 18-месячный щенок по имени Рокко помогает заместителю директору завода Grant’s Whisky Distillery.