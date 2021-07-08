Віскі допоможе компанії Bentley досягти вуглецевої нейтральності

Автовиробник розпочинає співпрацю з брендом The Macallan.

Bentley, як і більшість сучасних автовиробників, шукає способи виглядати більш екологічно чистим. З цією метою компанія прагне стати найбільш екологічно чистим виробником автомобілів люкс-класу в світі, а серед способів її досягнення Bentley готова на найбільш незвичайні колаборації. Наприклад — із виробником шотландського віскі The Macallan.

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Як і Bentley, ця компанія взяла на себе зобовʼязання до 2030 року досягти вуглецевої нейтральності. Зокрема, бренд хоче, щоб вже до 2025 року всі автомобілі, що використовуються у виробничо-збутовому ланцюзі, стали електричними.

Зі свого боку Bentley працюватиме з виробником віскі в рамках "спільного шляху до вуглецевої нейтральності", проводячи інноваційні дослідження в галузі пошуку екологічно чистих матеріалів і постачальників.

[ + – ] На виробництві The Macallan

"У нас спільна мета — стати лідерами у своїх галузях, прагнучи до більш сталого майбутнього", — зазначив генеральний директор Bentley Адріан Голлмарк, коментуючи початок співпраці.

У рамках співпраці анонсовані спільні проекти, щоб створити "ретельно підібраний клієнтський досвід і спільні заходи", проте точна природа майбутніх кампаній не визначена. Поки що у Bentley "винний" ухил обмежується різними аксесуарами для своїх моделей. Наприклад, для кросовера Bentayga у виконанні Mulliner це набори для пікніка, що враховують шкіряні органайзери для зберігання і перевезення шампанського та вина.

Раніше Фокус повідомляв, що 550-сильний кросовер Bentley Bentayga S став найспортивнішим виконанням у гамі моделі. Стартовий спринт 0-100 км/год автомобіль виконує за 4,5 секунди за максимальній швидкості 290 км/год.

Також ми розповідали, що в Шотландії собака допомагає винюхувати зіпсоване віскі. 18-місячне цуценя на імʼя Рокко допомагає заступнику директора заводу Grantʼs Whisky Distillery.