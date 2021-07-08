А у нас в машине газ: Toyota Camry трижды взорвалась посреди улицы в Китае (фото, видео)

Вероятной причиной взрыва стал сбой в работе газобаллонного оборудования.

На одном из каналов в YouTube появилось видео, на котором седан Toyota Camry в Китае едет по оживленной улице одного из городов и вдруг взрывается прямо во время движения без видимой причины. Хлопок, огненный столб и разлетающиеся в стороны части кузова машины — так это выглядело из салона автомобиля, двигавшегося следом за Camry.

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Ног и это еще не все — спустя несколько минут уже наполовину сгоревший седан взорвался снова, причем на этот раз взрыв был даже более мощным. А напоследок уже выгоревший остов машины взрывается в третий раз.

[ + – ] Второй и третий взрывы Фото: скриншот

По данным очевидцев, водителю удалось покинуть салона сразу после первого взрыва и он не пострадал.

Точные причины происшествия устанавливаются. Со стороны все это очень похоже на взрыв газобаллонного оборудования, однако взорвавшийся автомобиль — Toyota Camry Classical для Китая — штатно не оснащались газобаллонной установкой.

[ + – ] Toyota Camry Classical для Китая

Такой седан, китайское продолжение Camry поколения XV40, выпускался исключительно для китайского рынка с 2011 по 2013 год совместным предприятием GAC и Toyota и оснащался бензиновыми моторами объемом 2 и 2,4 литра.

Можно предположить, что владелец автомобиля самостоятельно оборудовал машину газобаллонной установкой, причем, судя по "взрывному" результату, обратился в кустарную мастерскую. Вторая возможна причина взрывов — перевозка баллона с пропаном или природным газом в багажнике.

Ранее Фокус сообщал, что в США самая мощная и быстрая Tesla Model S в версии Plaid вспыхнула прямо во время движения и сгорела дотла. Причем водителю не сразу удалось покинуть салон по причине того, что электроника заблокировала дверные замки.

Также мы рассказывали, что в Хмельницком сгорел электрокар Nissan Leaf. Возгорание произошло в тот момент, когда машина находилась на зарядной станции.