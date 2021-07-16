Кросс-туризм: Первый взгляд на Porsche Taycan Cross Turismo вблизи и первые километры за рулем

Чем отличается Porsche Taycan Cross Turismo от "просто" Taycan? Фокус провел первое знакомство с новым электрокаром Порше в ходе всеукраинской презентации.

Приставка Cross Turismo к имени Taycan расширила список модификаций первого серийного электрокара Porsche вдвое, но главное — открыла в буквальном смысле новую дверь в мир туризма. Сзади вместо куцей крышки багажника — полноценный погрузочный проем.

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Крыша спадает не так стремительно, а задняя стенка кузова более вертикальная. Универсал? Назвать машину так утилитарно язык не поворачивается. Скорее, перед нами эдакий шутинг-брейк — купе-универсал со стремительным силуэтом и расширенным функционалом по части практичности. А в случае с Кросс Туризмо — кросс-универсал, ведь новинка по определению полноприводная.

[ + – ] Наглядная разница между Taycan Cross Turismo (слева) и Taycan

Высота увеличилась на 31 мм, и почти вся эта прибавка ушла в дорожный просвет. К тому же, он регулируемый. В обычном положении имеем плюс 20 мм по сравнении с Тайканом (146 мм против 127), а с опциональным пакетом Off-Road клиренс достигает 156 мм. Ну а в особом режиме Lift кузов можно приподнять и вовсе на 176 мм. Важно отметить, что величина дорожного просвета зависит от модификации — в данном случае приведены цифры для версии 4S.

Кроме того в настройках ездовой электроники появился специальный режим Gravel, призванный улучшить сцепление при движении по дорогам с грунтовым покрытием. Но съезжать на бездорожье, даже легкое, на такой машине вряд ли уместно — для этого у Порше есть другие модели.

Свободу задним пассажирам

Крыша не давит! Если при посадке на второй ряд сидений в обычном Taycan инстинктивно пригибаешься, опасаясь приложиться о верхний проем двери, то здесь нет этого мимовольного желания втянуть голову в плечи.

Пространство над головами задних пассажиров выросло на 45 мм, а в варианте с панорамной крышей — на 47 мм. И это чувствуется. А еще за счет более комфортной посадки сидеть стало удобнее без того чтобы упираться коленями в спинку переднего кресла.

В Porsche обещают, что пассажиры с ростом до 1,93-1,95 метра в Кросс Туризмо будут себя чувствовать без стеснения. Я со своим ростом 1,86 м дискомфорта не испытал.

В остальном салон идентичен таковому у Тайкана. Да и по габаритам машины, за исключением высоты, изменений практически нет: длина выросла на 11 мм (до 4974 мм), а колесная база — на 4 мм (до 2904 мм).

Для кого пятая дверь Taycan Cross Turismo

Менее покатая линия крыши в совокупности с более вертикальной задней стенкой кузова поспособствовали увеличению багажника. Правда, в цифрах прирост небольшой — всего 39 литров. У версии 4S полезный объем увеличился с 407 до 446 л, а у Turbo и Turbo S — с 366 до 405 литров.

Ну а главное — почти вдвое больше стал погрузочный проем: 901 против 460 мм в длину и 541 против 325 мм в высоту. Плюс — ровный пол со сложенными спинками задних сидений. В таком варианте объем багажника достигает 1212 литров.

На практике это означает возможность погрузки и перевозки более габаритных предметов, чем это было на седане — например, доски для виндсерфинга, клюшки для гольфа и другой спортинвентарь. Иными словами, теперь стало больше вариантов, чтобы сочетать плюсы спорткара с активным образом жизни.

Четыре ипостаси Тайкан Кросс Туризмо

Как и у "просто" Тайкана, у новинки четыре модификации, но есть два важных отличия. Кросс Туризмо — по умолчанию полноприводный (ведь это хоть немного, но кроссовер) и оснащен пневмоподвеской PASM на задней оси, которая, собственно, и наделяет машину способностью менять дорожный просвет. А батарея — самая мощная Performance Battery Plus, емкостью 93,4 кВт•ч.

Характеристики Porsche Taycan Cross Turismo

4 Cross Turismo : 380/476 л.с., 5,1 с, 220 км/ч, 389–456 км

: 380/476 л.с., 5,1 с, 220 км/ч, 389–456 км 4S Cross Turismo: 490/571 л.с., 4,1 с, 240 км/ч, 388–452 км

490/571 л.с., 4,1 с, 240 км/ч, 388–452 км Turbo Cross Turismo: 625/680 л.с., 3,3 с, 250 км/ч, 395–452 км

625/680 л.с., 3,3 с, 250 км/ч, 395–452 км Turbo S Cross Turismo: 625/781 л.с., 2,9 с, 250 км/ч, 388–419 км

Формат презентации не предполагал длительного тест-драйва, поэтому мне удалось проехаться за рулем лишь одной только версии 4S — и то всего около 25 км. Зато это были самые обычные украинские дороги, какими они становятся вне ровных столичных магистралей. Узкие, с ямками и колдобинами, так и норовящие подсунуть тебе под колеса стык, трещину или очередную коряво уложенную "заплатку" асфальта.

Важно

Результат эволюции. Тест-драйв электрокара Porsche Taycan

На таком покрытии за рулем Тайкан Кросс Туризмо чувствуешь себя более уверенно, чем на обычном Тайкане. И дело отнюдь не в измененных настройках подвески — уверенность добавляется благодаря увеличенному клиренсу. А значит, можно ехать быстрее. При этом динамика и управляемость сравнимы с обычным Тайкан 4S, который Фокус протестировал ранее. В "Спорте" и особенно в "Спорт +" это такой же сгусток энергии: очень быстро и очень точно. А вот опробовать "внедорожный" режим Gravel увы, не представилось возможности.

Цена Porsche Taycan Cross Turismo

Цены стартуют с 85,7 тысячи евро. Это на 8900 евро больше по сравнению с базовой версией "просто" Тайкана, но у нее нет ни полного привода, ни адаптивной подвески, а тяговый аккумулятор меньшей емкости.

У версий 4S разница составляет почти 5000 евро (101,6 против 96,9 тысячи), за которые покупатель помимо нового практичного кузова получает увеличенную батарею. Ну а исполнения Turbo и Turbo S стоят 139 и 168,4 тысячи евро соответственно — тут цена сравнима с аналогичными версиями седана.