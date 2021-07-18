Германия в Америке: тюнеры построили 700-сильный Ford Mustang с мотором от Mercedes-AMG (видео)

В британской компании Anarchy Garage оснастили классический Ford Mustang 1969 года выпуска двигателем от современного Mercedes-Benz E63 AMG.

Классические Ford Mustang, будучи культовыми автомобилями в среде любителей маслкаров, нередко подвергаются осовремениваю с установкой более мощных моторов. Это течение в тюнинге в основном распространено на родине автомобиля в США, а в качестве новых моторов используются фордовские силовые установки большего объема, чем устанавливались на оригинальных Мустангах. А как вам идея пересадить под капот такого маслкара двигатель от современного "заряженного" Mercedes-AMG?

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Именно так поступили в британской компании Anarchy Garage, а созданный из силами Ford Mustang 1969 года выпуска считается единственным в мире с мотором Mercedes.

Под капотом — 5,5-литровая турбомотор V8 от Mercedes-Benz E63 AMG 2021 года. После перенастройки блока управления двигатель выдает 721 л.с. Эта мощность передается на задние колеса через 7-ступенчатую ​​автоматическую коробку передач от того же E63.

Более того — внутри этот Мустанг тоже Мерседес! У немецкого автомобиля интерьер заимствован практически полностью, включая приборную панель, рулевое колесо, центральную консоль и туннель трансмиссии.

Ну и, пожалуй, самое невероятное в этой истории — стоимость создания. Нет, она отнюдь не зашкаливает, как можно было подумать. Наоборот, Anarchy Garage заявляют, что на все про все потратили всего 24 тысячи фунтов стерлингов (примерно 33 тысячи долларов. И это включая оба донора — Мустанг и Mercedes-Benz E63.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве спорткар Ford Mustnag попал в ДТП, которое можно считать почти курьезом. Молодой киевлянин взял авто напрокат, чтобы отпраздновать свой день рождения, но не справился с управлением мощным заднеприводным автомобилем и крепко приложил его о придорожный забор.