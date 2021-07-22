С гусеницами и башней: хэтчбек Renault Clio превратили в танк (видео)

Влогеры из Нидерландов превратили подержанный хэтчбек Renault Clio в маленький танк. Процесс создания машины они опубликовали на своем YouTube-канале.

Хэтчбек Renault Clio, выпускавшийся с 1998 по 2001 год, смело можно назвать скучной городской машинкой. Но нидерландским "самоделкиным" захотелось его прокачать. В результате получился вездеход на гусеничном ходу.

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Чтобы машина успешно передвигалась с новым движителем, потребовался ряд доработок. Так, парни добавили машине третью ось, вырезали большой фрагмент кузова в районе центральной стойки, также доработали ручной тормоз, который теперь работает по принципу фрикционов и умеет подтормаживать каждую сторону авто отдельно. Благодаря этому нововведению "танк" поворачивает.

Управляется Renault теперь не рулевым колесом, а парой рычагов. Финальным этапом создания танка стало нанесение на кузов камуфляжа и водружение на крышу самодельной примитивной башни.

Как и ожидалось, в связи с возросшим весом машины 107-сильный 16-клапанный бензиновый двигатель перестал обеспечивать прежнюю динамику. Конструкторы сейчас находятся в активном поиске нового силового агрегата. К тому же, гусеницы "перемололи" штатное сцепление. Но нидерландцы не собираются останавливаться на достигнутом. Теперь им нужно починить машину, чтобы она, как минимум, просто поехала.

Ранее Фокус сообщал, что Renault в Украине представил новый фургон Express. Автомобиль доступен и в грузовой, и пассажирской версиях, с бензиновым и дизельным моторами.

Также мы рассказывали, что в Европе представлен рестайлинговый кроссовер Duster второго поколения. На этом рынке автомобиль продается под маркой Dacia в то время как в Украине — под брендом Renault.