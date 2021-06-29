"Пассажир" и "каблучок". Renault Express стартовал в Украине сразу в двух версиях

Автомобиль предлагается с двумя моторами на выбор — бензиновым 1.6 и турбодизелем 1.5.

Украина стала первой страной в мире, где коммерческая модель Renault Express дебютировала одновременно в пассажирском и грузовом исполнениях. Express сменяет на рынке популярную модель Dokker, и в компании "Рено Украина" рассчитывают, что новинка будет пользоваться таким же высоким спросом.

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Фото: Вадим Добровольский

В салоне пассажирского варианта Express предусмотрено несколько отделений для мелочевки суммарным объемом до 53,8 л. На передней панели — медиасистема EasyLink с 8-дюймовым сенсорным экраном. Комплектация может включать до трех USB-портов и до четырех разъемов на 12В (одна розетка расположена в багажнике).

В "Рено Украина" не ожидают изменения сегментации покупательской аудитории пассажирского Express по сравнению с Dokker. То есть, на корпоративные продажи придется около 70%, а остальное — физлица. В последнем случае машина подойдет тем, кому нужен вместительный автомобиль, но при этом не кроссовер. Учитывая, что в Украине предложение в сегменте универсалов сократилось до минимума, у Express есть неплохие шансы на успех у покупателей.

[ + – ] Салон пассажирского варианта Renault Express Фото: Вадим Добровольский

У "каблучка" объем грузового составляет 3,3-3,7 куб. метров, а максимальная длина перевозимого груза может достигать 1915 мм. Максимальная грузоподъемность — 750 кг. Для удобства крепления груза предусмотрены места для установки до десяти такелажных петель.

Для украинского рынка автомобиль предложен с двумя моторами: это бензиновый мотор 1,6 SCe мощностью 110 л.с. (156 Нм) и турбодизель 1,5 dCi на 95 "сил" (220 Нм). В обоих случая трансмиссия механическая, но у бензинового исполнения у коробки пять ступеней, а у дизельного — шесть. Оба силовых агрегата доступны как для "пассажира", так и для "каблучка".

[ + – ] На переднем плане — грузовой вариант Express

Пассажирский вариант Renault Express в базовой комплектации оценен в 464,4 тысячи гривен с бензиновым мотором и в 497,9 тысячи гривен с дизелем. Если покупать автомобиль по фирменной кредитной программе Renault Бонус, цена составит 414,4 и 457,9 тысячи гривен соответственно.

[ + – ] В базовой комплектации пассажирского Express — простая магнитола Фото: Вадим Добровольский

Грузовой "каблучок" заметно доступнее: 386,4 и 456,7 тысячи гривен за машину с бензиновым и дизельным мотором соответственно. С Renault Бонус ценники составят 346,4 и 416,7 тысячи гривен. Следует отметить, что у пассажирской версии Express три комплектации, а у грузовой — две. Автомобили поставляются с завода Renault в Танжере (Марокко).

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Duster второго поколения перенес рестайлинг. Пока автомобиль появится в Европе, где продается под брендом Dacia. А вот в Украине по-прежнему продается первое поколение кроссовера.

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