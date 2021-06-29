"Пасажир" і "каблучок". Renault Express стартував в Україні відразу в двох версіях

Автомобіль пропонується з двома моторами на вибір — бензиновим 1.6 і турбодизелем 1.5.

Україна стала першою країною в світі, де нова комерційна модель Renault Express 2021 року дебютувала одночасно в пасажирському та вантажному виконаннях. Express змінює на ринку популярну модель Dokker, і в компанії "Рено Україна" розраховують, що новинка користуватиметься таким же високим попитом.

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Фото: Вадим Добровольський

У салоні пасажирського варіанту Express передбачені кілька відділень для дрібʼязку сумарним обʼємом до 53,8 л. На передній панелі — медіасистеми EasyLink із 8-дюймовим сенсорним екраном. Комплектація може включати до трьох USB-портів і до чотирьох розʼємів на 12В (одна розетка розташована в багажнику).

У "Рено Україна" не очікують зміни сегментації купівельної аудиторії пасажирського Express порівняно з Dokker. Тобто, на корпоративні продажі припаде приблизно 70%, а решта — фізособи. В останньому випадку машина підійде тим, кому потрібен місткий автомобіль, але при цьому не кросовер. З огляду на те, що в Україні пропозиція в сегменті універсалів скоротилася до мінімуму, в Express є непогані шанси на успіх у покупців.

[ + – ] Салон пасажирського варіанту Renault Express Фото: Вадим Добровольський

У "каблучка" обсяг вантажного становить 3,3-3,7 куб. метрів, а максимальна довжина перевезеного вантажу може досягати 1 915 мм. Максимальна вантажопідйомність — 750 кг. Для зручності кріплення вантажу передбачені місця для установки до десяти такелажних петель.

Для українського ринку автомобіль запропонований з двома моторами: це бензиновий мотор 1,6 SCe потужністю 110 к. с. (156 Нм) і турбодизель 1,5 dCi на 95 "сил" (220 Нм). В обох випадках трансмісія механічна, але в бензинового виконання у коробки пʼять ступенів, а у дизельного — шість. Обидва силові агрегати доступні як для "пасажира", так і для "каблучка".

[ + – ] На передньому плані — вантажний варіант Express

Пасажирський варіант Renault Express у базовій комплектації оцінений в 464,4 тисячі гривень з бензиновим мотором і в 497,9 тисяч гривень з дизелем. Якщо купувати автомобіль за фірмовою кредитною програмою Renault Бонус, ціна складе 414,4 і 457,9 тисячі гривень відповідно.

[ + – ] У базовій комплектації пасажирського Express — проста магнітола Фото: Вадим Добровольський

Вантажний "каблучок" помітно доступніший: 386,4 і 456,7 тисячі гривень за машину з бензиновим і дизельним мотором відповідно. З Renault Бонус цінники складуть 346,4 і 416,7 тисячі гривень. Варто зазначити, що в пасажирській версії Express три комплектації, а у вантажний — дві. Автомобілі поставляються із заводу Renault у Танжері (Марокко).

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Duster другого покоління переніс рестайлінг. Поки автомобіль зʼявиться в Європі, де продається під брендом Dacia. А ось в Україні як і раніше продається перше покоління кросовера.

Також ми розповідали, що стартував продаж нового бюджетного седана Renault на базі Logan. Новинка отримала назву Taliant і поки представлена тільки на ринку Туреччини.