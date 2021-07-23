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В Беларуси клонировали китайский электрокар с Alibaba и собираются продавать его на экспорт

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электрокар Sidus A01
Белорусский электрокар Sidus A01

Электрокар Sidus A01 является копией китайского Lichi A01, от которого внешне отличается только шильдиками.

Компания Sidus из Гродно готовит к выпуску компактный городской электромобиль с индексом A01. Впрочем, это не собственная разработка белорусов — Sidus A01 представляет собой клона китайского электрокара Lichi A01, который выпускается с 2013 года компанией Shandong Li Chi. Внешние отличия — только в иной эмблеме.

В двухместном салоне есть система мультимедиа, электрические стеклоподъемники, разъемы USB и 12В. Также доступно два режима вождения — Eco и Sport. Имеется отопитель, а для максимальной комплектации предусмотрен кондиционер

В длину электрокар достигает 2,25 метра, в высоту — 1,6, м, а колесная база составляет 1560 мм. Снаряженная масса — всего 620 кг. Движущая сила — электромотор мощностью 10,2 лошадиных силы, который, по заявлению белорусов, способен разогнать машинку до максимальной скорости 80 км/ч.

У Sidus A01 литий-железо-фосфатная тяговая батарея, но ее емкость совсем небольшая — всего 9,2 кВт∙ч. Этого хватит, чтобы на одной зарядке проезжать до 120 км. Зарядить аккумулятор можно от бытовой сети за пять-шесть часов.

В настоящий момент Sidus A01 получил сертификацию по категории L7 (квадроцикл). В Беларуси для управления таким транспортным средством требуется водительское удостоверение категории B1.

Пока в Гродно собрали только несколько прототипов полностью из китайских комплектующих, а в скором будущем планируется серийный выпуск. При этом пока неизвестно, по какой схеме будет организовано производство — сборка из импортных китайских машинокомплектов и выпуск с локализацией части комплектующих в Беларуси.

Китайский исходник Lichi A01 можно оптом купить на Alibaba за 5—5,5 тысячи долларов. А вот в Беларуси инициаторы проекта собираются продавать свою клонированную версию уже за 10—11,9 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Китайский исходник Lichi A01
Китайский исходник Lichi A01

В отличие от Украины, испытывающей рост продаж электромобилей, в Беларуси сегмент электрокаров находится в зачаточном состоянии. Впрочем, здесь продажи таких транспортных средств тоже растут. За первую половину 2021 году в страну было ввезено 2112 "электричек", что превысило объем за весь предыдущий год.

Основными клиентам в компании видят не частных покупателей, а различные службы доставки, рестораны и пиццерии. Правда, для этого потребуется внести изменения в конструкцию, ведь в нынешнем виде машина практически лишена места для багажа. Навесной пластиковый бокс, выполняющий роль багажника, имеет минимальный объем, а в салоне нет даже перчаточного ящика.

Также в Sidus подумывают о поставках своего электрокара в РФ — полученный сертификат позволяет продавать машину в странах Таможенного союза.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартовали продажи автомобилей британской марки MG, которая нынче принадлежит китайскому концерну SAIC. Среди предложенных украинцам моделей есть и электрокар — MG ZS EV с батареей емкостью 44 кВт∙ч, обеспечивающей запасом хода 263 км.