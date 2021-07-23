У Білорусі клонували китайський електрокар з Alibaba і збираються продавати його на експорт

Електрокар Sidus A01 є копією китайського Lichi A01, від якого зовні відрізняється тільки шильдами.

Компанія Sidus з Гродно готує до випуску компактний міський електромобіль з індексом A01. Втім, це не власна розробка білорусів — Sidus A01 являє собою клон китайського електрокара Lichi A01, який випускається з 2013 року компанією Shandong Li Chi. Зовнішні відмінності — тільки в інший емблемі.

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У двомісному салоні є система мультимедіа, електричні склопідйомники, розʼєми USB і 12В. Також є два режими водіння — Eco і Sport. Є обігрівач, а для максимальної комплектації передбачений кондиціонер

Завдовжки електрокар досягає 2,25 метри, заввишки — 1,6, м, а колісна база становить 1560 мм. Споряджена маса — усього 620 кг. Рушійна сила — електромотор потужністю 10,2 кінських сили, який, за заявою білорусів, здатний розігнати машину до максимальної швидкості 80 км/год.

У Sidus A01 літій-залізо-фосфатна тягова батарея, але її ємність зовсім невелика — усього 9,2 кВт ∙ год. Цього вистачить, щоб на одній зарядці проїжджати до 120 км. Зарядити акумулятор можна від побутової мережі за пʼять-шість годин.

Наразі Sidus A01 отримав сертифікацію в категорії L7 (квадроцикл). У Білорусі для керування таким транспортним засобом потрібне водійське посвідчення категорії B1.

Поки в Гродно зібрали тільки кілька прототипів повністю з китайських комплектувальників, а в недалекому майбутньому планується серійний випуск. При цьому поки невідомо, за якою схемою буде організовано виробництво — складання з імпортних китайських машинокомплектів та випуск з локалізацією частини комплектувальників у Білорусі.

Китайський Lichi A01 можна гуртом купити на Alibaba за 5-5,5 тисяч доларів. А ось у Білорусі ініціатори проекту мають намір продавати свою клоновану версію вже за 10-11,9 тисяч доларів залежно від комплектації.

[ + – ] Китайський Lichi A01

На відміну від України, що відчуває зростання продажів електромобілів, у Білорусі сегмент електрокарів у зародковому стані. Втім, тут продажі таких транспортних засобів теж ростуть. За першу половину 2021 року в країну було ввезено 2112 "електричок", що перевищило обсяг за весь попередній рік.

Основним клієнтом у компанії бачать не приватних покупців, а різні служби доставки, ресторани і піцерії. Правда, для цього буде потрібно внести зміни в конструкцію, адже в нинішньому вигляді машина практично позбавлена місця для багажу. Навісний пластиковий бокс, який виконує роль багажника, має мінімальний обсяг, а в салоні немає навіть ящика рукавички.

Також у Sidus подумують про постачання свого електрокара в РФ — отриманий сертифікат дозволяє продавати машину в країнах Митного союзу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартував продаж автомобілів британської марки MG, яка нині належить китайському концерну SAIC. Серед запропонованих українцям моделей є і електрокар — MG ZS EV з батареєю ємністю 44 кВт ∙ г, що забезпечує запас ходу 263 км.