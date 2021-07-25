Как отмечают в полиции, хранение ключей в экранирующих чехлах значительно затруднит угон авто с системой бесключевого доступа.

Совет руководителей национальной полиции Великобритании (местный координационный орган правоохранителей) обращает внимание автовладельцев на уязвимость систем бесключевого доступа, что позволяет преступникам практически беспрепятственно угонять такие автомобили.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным британской полиции, в период с мая по июнь 2021 года число краж автомобилей в стране увеличилось на 3,1%, причем основной рост пришелся на машины с бесключевым доступом. Как отмечается в отчете Совета, преступники используют ретрансляционные технологии для получения кодов доступа к авто от ключа, находящегося внутри дома. Ведь многие владельцы оставляют ключи в кармане одежды, висящей рядом с входной двери. Затем сигнал передается на ретранслятор, после чего можно разблокировать двери, завести мотор и уехать.

Поэтому в полиции советуют водителям хранить ключи от своих авто в жестяных банках или специальных экранирующих чехлах.

[ + – ] "Шапочка из фольги" — как один из способов экранирования. Другое дело, что пользоваться автомобилем становится неудобно, а со стороны это выглядит немного комично. Но что ни сделаешь ради защиты своего авто от угона...

"Быстрое развитие технологий и бесключевой доступ в частности можно назвать очередным благом современной цивилизации, но одновременно преступники пользуются уязвимостью электронных средств безопасности, — отмечают в полиции. — Мы тесно сотрудничаем с производителями автомобилей, чтобы помочь им в выявлении преступлений путем обмена данными и оборудованием, изъятым у угонщиков".

Кражи автомобилей с бесключевым доступом происходят все чаще, ведь количество машин с такой системой с каждым годом заметно увеличивается, а используемое ворами оборудование позволяет разблокировать двери менее чем за 20 секунд.

[ + – ] Схема угона автомобиля с бесключевым доступом

Так, в Великобритании полиция Лестершира недавно отправила за решетку банду угонщиков из семи человек, которая была причастна к более чем 50 кражам автомобилей с бесключевым доступом на общую сумму 2,4 млн фунтов стерлингов (3,3 млн долларов). Ранее в Ливерпуле пять человек были осуждены за кражу автомобилей на общую сумму около 2,6 млн фунтов (3,6 млн долларов).

Как защитить от угона авто с бесключевым доступом

Отключить функцию бесконтактного доступа

Дополнительный выключатель на пульт штатной сигнализации

Хранить ключ в фольге или в чехле Фарадея

Установить дополнительный иммобилайзер

[ + – ] Один из случаев угона авто с бесключевым доступом в Великобритании

В свою очередь автопроизводители работают над повышением безопасности систем бесключевого доступа. Напомним, недавно компания Dodge представила инновационную противоугонную систему, которая в случае угона принудительно снижает мощность двигателя до минимума. В результате автомобиль будет двигаться с черепашьей скоростью.

Ранее Фокус сообщал, что в Черниговской области 81-летний пенсионер угнал Lexus. Владелец авто оставил ключи в машине и отошел на пару минут, чем и воспользовался преступник. На месте угнанного люксового кроссовер угонщик оставил свой старый велосипед "Аист".