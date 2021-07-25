Храните в банке: британская полиция призывает прятать ключи от авто в жестяных емкостях (видео)
Как отмечают в полиции, хранение ключей в экранирующих чехлах значительно затруднит угон авто с системой бесключевого доступа.
Совет руководителей национальной полиции Великобритании (местный координационный орган правоохранителей) обращает внимание автовладельцев на уязвимость систем бесключевого доступа, что позволяет преступникам практически беспрепятственно угонять такие автомобили.
По данным британской полиции, в период с мая по июнь 2021 года число краж автомобилей в стране увеличилось на 3,1%, причем основной рост пришелся на машины с бесключевым доступом. Как отмечается в отчете Совета, преступники используют ретрансляционные технологии для получения кодов доступа к авто от ключа, находящегося внутри дома. Ведь многие владельцы оставляют ключи в кармане одежды, висящей рядом с входной двери. Затем сигнал передается на ретранслятор, после чего можно разблокировать двери, завести мотор и уехать.
Поэтому в полиции советуют водителям хранить ключи от своих авто в жестяных банках или специальных экранирующих чехлах.
"Быстрое развитие технологий и бесключевой доступ в частности можно назвать очередным благом современной цивилизации, но одновременно преступники пользуются уязвимостью электронных средств безопасности, — отмечают в полиции. — Мы тесно сотрудничаем с производителями автомобилей, чтобы помочь им в выявлении преступлений путем обмена данными и оборудованием, изъятым у угонщиков".
Кражи автомобилей с бесключевым доступом происходят все чаще, ведь количество машин с такой системой с каждым годом заметно увеличивается, а используемое ворами оборудование позволяет разблокировать двери менее чем за 20 секунд.
Так, в Великобритании полиция Лестершира недавно отправила за решетку банду угонщиков из семи человек, которая была причастна к более чем 50 кражам автомобилей с бесключевым доступом на общую сумму 2,4 млн фунтов стерлингов (3,3 млн долларов). Ранее в Ливерпуле пять человек были осуждены за кражу автомобилей на общую сумму около 2,6 млн фунтов (3,6 млн долларов).
Как защитить от угона авто с бесключевым доступом
- Отключить функцию бесконтактного доступа
- Дополнительный выключатель на пульт штатной сигнализации
- Хранить ключ в фольге или в чехле Фарадея
- Установить дополнительный иммобилайзер
В свою очередь автопроизводители работают над повышением безопасности систем бесключевого доступа. Напомним, недавно компания Dodge представила инновационную противоугонную систему, которая в случае угона принудительно снижает мощность двигателя до минимума. В результате автомобиль будет двигаться с черепашьей скоростью.
Ранее Фокус сообщал, что в Черниговской области 81-летний пенсионер угнал Lexus. Владелец авто оставил ключи в машине и отошел на пару минут, чем и воспользовался преступник. На месте угнанного люксового кроссовер угонщик оставил свой старый велосипед "Аист".