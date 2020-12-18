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Под Черниговом 80-летний дед угнал "Лексус": хозяин оставил ключи и отошел на пару минут

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Фото: lexus.ua | Lexus RX

На месте люксовой машины угонщик оставил свой старый велосипед "Аист".

17 декабря сотрудники Козелецкого отделения полиции Черниговской области спустя час после угона автомобиля марки "Лексус" задержали преступника. Им оказался мужчина 1940 года рождения. Об этом рассказывает пресс-служба Черниговской областной полиции.

Тем вечером владелец "Лексуса" планировал зайти в здание Крехаевского сельсовета "всего на пару минут", потому решил оставить машину заведенной. Ключи остались внутри авто.

Этим решил воспользоваться 80-летний местный житель, который проезжал мимо на велосипеде марки "Аист". Оставив велосипед под сельсоветом, он сел за руль авто и уехал.

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Угнавший "Лексус" дед оставил на его месте велосипед "Аист"

По сообщению полиции, злоумышленника задержали в Рожнах Броварского района Киевской области. Пенсионер ранее не имел проблем с законом, а жил в одиночестве.

задержанный за угон лексуса дед
80-летний угонщик "Лексуса"
задержание угнавшего лексус деда, 80 лет
80-летний угонщик "Лексуса"
задержанный за угон лексуса дед
задержание угнавшего лексус деда, 80 лет

Задержали дедушку по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а расследуют дело по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса ("Незаконное завладение транспортным средством"). Ему грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

Что рассказали в полиции

Напомним, недавно в Одесской области полицейские объявили в розыск мужчину, который под видом эвакуации угнал автомобиль. А в октябре в Киеве угнали служебный автомобиль Toyota Camry из автопарка Офиса генпрокурора.