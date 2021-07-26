Украинские аграрии получили новый пожарный автомобиль на шасси MAN TGM (видео)

Автоцистерна АЦ-9-50 (TGM 18.290) прошла полный цикл испытаний и первый экземпляр уже передан заказчику.

Автоцистерна с индексом АЦ-9-50 (TGM 18.290) разработана одной из отечественных компания, специализирующихся на конструировании и производстве специальных автомобилей. Машина базируется на шасси немецкого бескапотного грузовика MAN TGM последнего поколения.

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Первый серийный образец получил Ведничанский элеватор в Винницкой области. Особенностью модели являются компактные габариты (длина — всего 8 метров) при относительно большой грузоподъемности. MAN может перевозить до 9000 литров воды и 400 кг пенообразователя одновременно. Компактность имеет важное значение при работе на элеваторе, где не всегда есть большой запас пространства между технологическими конструкциями.

Насос с максимальной производительностью до 50 л/сек может подавать воду с напором до 100 бар. Лафетный ствол, установленный в задней части специальной надстройки, может подавать воду с продуктивностью от 1200 до 2400 литров в минуту.

Пожарный автомобиль приводится в движение 290-сильным турбодизелем, который соответствует экологическому стандарту Евро-5. Вместе с ним трудится 9-ступенчатая механическая коробка передач производства ZF. На машине спереди установлена рессорная подвеска, а на задней оси — пневматическая, которая позволяет выдерживать стабильный клиренс независимо от уровня загрузки автоцистерны.

[ + – ] Демонстрация возможностей пожарной автоцистерны АЦ-9-50

При полной массе MAN TGM в 18 тонн, грузоподъемность спецтехники составляет 12 770 кг. Отметим, что дежурить на машине будет экипаж добровольной пожарной команды.

Ранее Фокус писал, что специальные пожарные Tatra будут тушить лесные пожары. Каждый пожарный автомобиль имеет два бака: один вмещает 20 тысяч литров воды, второй — 500 литров пенообразователя.