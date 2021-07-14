Уникальные 10-колесные спецавтомобили Tatra будут бороться с лесными пожарами (видео)

Полноприводные пожарные грузовые спецавтомобили на шасси Tatra будут тушить лесные пожары в Словакии. Всего построено три уникальные машины.

Администрация словацкого города Жилина заказала у чешского производителя специальной техники THT Policka машины для борьбы с лесными пожарами на базе 10-колесных полноприводных шасси Tatra. Пятиосное полноприводное шасси Tatra T 815-7M3R51 10х10.1R, которое легло в основу специального автомобиля, ранее преимущественно использовалось для изготовления кранов, буровых установок, а также балластных тягачей.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Каждый пожарный автомобиль имеет два бака: один вмещает 20 тысяч литров воды, второй — 500 литров пенообразователя. Сверхмощный насос подает до 4000 литров в минуту. Получается, что при активном тушении леса всей бочки хватит всего на 5 минут работы. Если уменьшить давление насоса, то расход воды сократится до 250 л/мин. При длине машины в 11,7 м полная масса автомобиля составляет 42,4 тонны, а технически допустимая полная масса с экипажем и всем оборудованием — не более 44 тонн.

За кабиной у такой Татры установлен турбодизель Cummins мощностью 608 лошадиных сил. В паре с ним трудится автоматическая трансмиссия Allison. Особого внимания заслуживает пневматическая подвеска всех колес. Она позволяет существенно менять дорожный просвет: поднимать машину на 90 мм или опускать на 120 мм относительно базового уровня. Цена таких спецавтомобилей не разглашается, но однозначно это не одна сотня тысяч евро за каждую.

Как Фокус сообщал ранее, корпорация "Эталон" представила капитально переработанную версию чешского трамвая Tatra Т3. Модернизированный трамвай стал частично низкопольным.

Также мы рассказывали, что на учениях Sea Breeze-2021 впервые в Украине армия США применила БТР LAV-AT. Эти боевые машины оснащены мощным противотанковым комплексом TOW-2, способны вести бой в любое время суток.