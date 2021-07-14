Унікальні 10-колісні спецавтомобілі Tatra боротимуться з лісовими пожежами (відео)

Повнопривідні пожежні вантажні спецавтомобілі на шасі Tatra гаситимуть лісові пожежі в Словаччині. Усього побудовані три унікальні машини.

Адміністрація словацького міста Жиліна замовила у чеського виробника спеціальної техніки THT Policka машини для боротьби з лісовими пожежами на базі 10-колісних повнопривідних шасі Tatra. Пʼятивісне повнопривідне шасі Tatra T 815-7M3R51 10х10.1R, яке лягло в основу спеціального автомобіля, раніше переважно використовувалося для виготовлення кранів, бурових установок, а також баластних тягачів.

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Кожен пожежний автомобіль має два баки: один вміщує 20 тисяч літрів води, другий — 500 літрів піноутворювача. Надпотужний насос подає до 4 000 літрів на хвилину. Виходить, що за умов активного гасіння лісу всієї бочки вистачить всього на 5 хвилин роботи. Якщо зменшити тиск насоса, то витрата води скоротиться до 250 л/хв. При довжині машини 11,7 м повна маса автомобіля складає 42,4 тонни, а технічно допустима повна маса з екіпажем і всім обладнанням — не більше 44 тонн.

За кабіною у такої Татри встановлений турбодизель Cummins потужністю 608 кінських сил. У парі з ним працює автоматична трансмісія Allison. Особливої уваги заслуговує пневматична підвіска всіх коліс. Вона дозволяє істотно змінювати дорожній просвіт: піднімати машину на 90 мм або опускати на 120 мм відносно базового рівня. Ціна таких спецавтомобілів не розголошується, але однозначно це не одна сотня тисяч євро за кожну.

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