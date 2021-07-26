Українські аграрії отримали новий пожежний автомобіль на шасі MAN TGM (відео)

Автоцистерна АЦ-9-50 (TGM 18.290) пройшла повний цикл випробувань, і перший екземпляр вже переданий замовнику.

Автоцистерна з індексом АЦ-9-50 (TGM 18.290) розроблена однією з вітчизняних компаній, що спеціалізуються на конструюванні та виробництві спеціальних автомобілів. Машина базується на шасі німецького безкапотної вантажівки MAN TGM останнього покоління.

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Перший серійний зразок отримав Вендичанський елеватор у Вінницькій області. Особливістю моделі є компактні габарити (довжина — всього 8 метрів) при щодо великої вантажності. MAN може перевозити до 9000 літрів води та 400 кг піноутворювача одночасно. Компактність має важливе значення при роботі на елеваторі, де не завжди є великий запас простору між технологічними конструкціями.

Насос із максимальною продуктивністю до 50 л/сек може подавати воду з напором до 100 бар. Лафетний ствол, встановлений у задній частині спеціальної надбудови, може подавати воду з продуктивністю від 1200 до 2400 літрів за хвилину.

Пожежний автомобіль приводиться в рух 290-сильним турбодизелем, який відповідає екологічному стандарту Євро-5. Разом із ним працює 9-ступінчаста механічна коробка передач виробництва ZF. На машині спереду встановлена ресорна підвіска, а на задній осі — пневматична, яка дозволяє витримувати стабільний кліренс незалежно від рівня завантаження автоцистерни.

[ + – ] Демонстрація можливостей пожежної автоцистерни АЦ-9-50

При повній масі MAN TGM у 18 тонн, вантажність спецтехніки становить 12 770 кг. Відзначимо, що чергувати на машині буде екіпаж добровільної пожежної команди.

Раніше Фокус писав, що спеціальні пожежні Tatra будуть гасити лісові пожежі. Кожен пожежний автомобіль має два баки: один вміщує 20 тисяч літрів води, другий — 500 літрів піноутворювача.