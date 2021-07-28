Смотрят с небес: в Польше полиция ловит нарушителей ПДД с помощью дронов (видео)

Польша начала применять новый метод для поимки водителей-нарушителей. За машинами следят с неба.

Когда дело доходит до поимки водителей-нарушителей, полиция с каждым годом берет на вооружение новые технологии — мобильные камеры, вычисление средней скорости на контролируемом участке, патрульные машины без опознавательных знаков, вертолеты. А теперь, с развитием технологий, пришло время запустить в небо дроны.

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Видео, опубликованное польской полицией, демонстрирует, как автомобилисты обгоняют через сплошную разметку в блаженном неведении о том, что их действия отслеживаются с неба. Дроны достаточно малы, чтобы водители их не замечали, но фиксируют нарушения правил дорожного движения и передают картинку с камеры на планшет полицейского на пост впереди. Дальше остается остановить нарушителя и наложить штраф.

Польша — не единственная страна, использующая беспилотники для контроля соблюдения ПДД. Еще в 2019 году полицейские Великобритании впервые начали использовать дроны, оснащенные камерами высокого разрешения и тепловизионным оборудованием.

В США полицейские также используют дроны, хотя их применение варьируется от штата к штату и не связано конкретно с задержанием водителей, превышающих скорость. Это стало возможным после постановления Федерального управления гражданской авиации от 2016 года, открывшего воздушное пространство для всех желающих.

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