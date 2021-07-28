Дивляться з небес: у Польщі поліція ловить порушників ПДР за допомогою дронів (відео)

Польща почала застосовувати новий метод для впіймання водіїв-порушників. За машинами стежать з неба.

Коли справа доходить до впіймання водіїв-порушників, поліція з кожним роком бере на озброєння нові технології — мобільні камери, обчислення середньої швидкості на контрольованій ділянці, патрульні машини без розпізнавальних знаків, вертольоти. А тепер, із розвитком технологій, настав час запустити в небо дрони.

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Відео, опубліковане польською поліцією, демонструє, як автомобілісти обганяють через суцільну розмітку в блаженному невіданні про те, що їхні дії відстежуються з неба. Дрони досить малі, щоб водії їх не помічали, але фіксують порушення правил дорожнього руху і передають картинку з камери на планшет поліцейського на пост попереду. Далі залишається зупинити порушника і накласти штраф.

Польща — не єдина країна, яка використовує безпілотники для контролю дотримання ПДР. Ще в 2019 році поліцейські Великобританії вперше почали використовувати дрони, оснащені камерами високої роздільної здатності та тепловізійним обладнанням.

У США поліцейські також використовують дрони, хоча їх застосування варіюється від штату до штату і не пов'язане безпосередньо із затриманням водіїв, які перевищують швидкість. Це стало можливим після постанови Федерального управління цивільної авіації від 2016 року, яка відкрила повітряний простір для всіх охочих.

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