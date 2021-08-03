Полиция начала выдачу бумажных номерных знаков для автомобилей

На такой шаг были вынуждены пойти полицейские в американском городе Терсон из штата Вашингтон.

Переход на бумажные номера носит временный характер и связан с дефицитом алюминиевых номерных табличек. Сообщается, что максимальный срок действия и, соответственно, эксплуатации бумажных номеров не превысит 60-90 дней. После этого все автомобили с "бумажками" получат бесплатно алюминиевые номерные знаки государственного стандарта.

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Появление бумажных номеров связано с банальным дефицитом привычных табличек. В связи со снижением регистраций машин в "ковидные" месяцы было сокращено и их производство. А максимально быстро отреагировать на рост автопарка ведомственная производственная площадка попросту не успела. Также сообщается, что номера печатаются на светоотражающей фотобумаге, так что и в темное время суток они будут хорошо видны работникам полиции. А вот как они переживут дожди, и насколько быстро будут выгорать на солнце — не сообщается.

[ + – ] В скором времени номера могут стать и цифровыми.

Процедура переподчинения по выпуску номеров другим компаниям в штате Вашингтон довольно сложная, потому соответствующие органы все же приняли решение подождать и со временем устранить возникший дефицит. Скорее всего, машины с бумажными номерными знаками в окрестностях Терсона можно будет встретить еще ближайшие несколько месяцев.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине расширили перечень платных автомобильных номеров. За номера от 0001 до 0009, придется заплатить 30 тысяч гривен.

Также мы писали, что Украина может запретить въезд на свою территорию автомобилей на приднестровских номерах. Официально это решение пока только изучается.