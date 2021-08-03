Поліція почала видачу паперових номерних знаків для автомобілів

На такий крок були вимушені піти поліцейські в американському місті Терсон зі штату Вашингтон.

Перехід на паперові номери носить тимчасовий характер і пов'язаний із дефіцитом алюмінієвих номерних табличок. Повідомляється, що максимальний термін дії і, відповідно, експлуатації паперових номерів не перевищить 60-90 днів. Після цього всі автомобілі з "папірцями" отримають безкоштовно алюмінієві номерні знаки державного стандарту.

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Поява паперових номерів пов'язана з банальним дефіцитом звичних табличок. У зв'язку зі зниженням реєстрацій машин у "ковідні" місяці було скорочено і їх виробництво. А максимально швидко відреагувати на зростання автопарку відомчий виробничий майданчик просто не встиг. Також повідомляється, що номери друкуються на світловідбивальному фотопапері, так що і в темний час доби вони будуть добре видні працівникам поліції. А ось як вони переживуть дощі та наскільки швидко будуть вигоряти на сонці — не повідомляється.

[ + – ] Незабаром номери можуть стати й цифровими.

Процедура перепідпорядкування з випуску номерів іншим компаніям у штаті Вашингтон досить складна, тому відповідні органи все ж прийняли рішення почекати та згодом усунути виниклий дефіцит. Швидше за все, машини з паперовими номерними знаками в околицях Терсона можна буде зустріти ще найближчі кілька місяців.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розширили перелік платних автомобільних номерів. За номери від 0001 до 0009, доведеться заплатити 30 тисяч гривень.

Також ми писали, що Україна може заборонити в'їзд на свою територію автомобілям на придністровських номерах. Офіційно це рішення поки тільки вивчається.