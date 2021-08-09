Infiniti попрощается со своим единственным купе Q60

Японский автопроизводитель не будет разрабатывать преемника купе Q60.

Купе Infiniti Q60 планируют снять с производства в 2023 году. Причина: продажи автомобиля недостаточно велики, чтобы вести работу над будущим поколением купе. Премиальный бренд в среднесрочных планах альянса Nissan-Renault-Mitsubishi должен сосредоточиться на создании и производстве тех моделей, которые отлично продаются на приоритетных рынках. В первую очередь речь идет о Китае и США.

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В подтверждение тезиса о плохих продажах компания приводит свежую статистику. Так, в прошлом году было реализовано 2792 автомобиля, что на 44,6% ниже, чем в 2019 году. За шесть месяцев текущего года продать только 1697 купе. Это на 10,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В США Infiniti Q60 сегодня доступен с двумя бензиновыми двигателями — 2,0-литровым четырехцилиндровым битурбо и 3,0-литровым турбированным V6. Покупатели могут выбирать машины как с задним, так и с полным приводом. Компания даже вела разработку 500-сильной версии, но из-за потенциально высокой цены прекратила работу над такой машиной. Украинскому рынку купе Q60 запомнится тем, что стало первым авто марки, которое не имело физической связи между рулем и рулевым механизмом.

Ранее Фокус писал, что Infiniti объявили цены на новый кроссовер QX60. Все Infiniti QX60 оснащаются хорошо знакомым 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 295 л.с. и максимальным крутящим моментом в 366 Нм.