Infiniti попрощається зі своїм єдиним купе Q60

Японський автовиробник не розроблятиме наступника купе Q60.

Купе Infiniti Q60 планують зняти з виробництва в 2023 році. Причина: продажі автомобіля недостатньо великі, щоб вести роботу над майбутнім поколінням купе. Преміальний бренд у середньострокових планах альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi повинен зосередитися на створенні та виробництві тих моделей, які відмінно продаються на пріоритетних ринках. У першу чергу йдеться про Китай і США.

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На підтвердження тези про погані продажі компанія наводить свіжу статистику. Минулого року було реалізовано 2792 автомобілі, що на 44,6% менше, ніж у 2019 році. За шість місяців поточного року продали тільки 1697 купе. Це на 10,1% менше, ніж за той же період минулого року.

У США Infiniti Q60 сьогодні доступний із двома бензиновими двигунами — 2,0-літровим чотирициліндровим бітурбо і 3,0-літровим турбованим V6. Покупці можуть вибирати машини як із заднім, так і з повним приводом. Компанія навіть вела розробку 500-сильної версії, але через потенційно високу ціну припинила роботу над такою машиною. Українському ринку купе Q60 запам'ятається тим, що стало першим авто марки, яке не мало фізичного зв'язку між кермом і рульовим механізмом.

Раніше Фокус писав, що Infiniti оголосили ціни на новий кросовер QX60. Усі Infiniti QX60 оснащуються добре знайомим 3,5-літровим двигуном V6 потужністю 295 к.с. і максимальним обертовим моментом у 366 Нм.