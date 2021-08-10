Tesla начнет использовать китайские батареи на своей новой модели

В новой компактной модели Tesla под рабочим названием Model 2 появятся батареи китайского производителя BYD.

Новинка будет компактным кроссовером или вместительным хэтчбеком. Ожидается, что главным рынком для "двойки" станет Китай. В связи с этим компания Илона Маска заключила договор с BYD на поставку батарей для этой модели. Ожидается, что китайская компания будет поставлять на конвейер Теслы свои инновационные тяговые батареи семейства Blade.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Главным преимуществом нового типа батарей называют безопасность. Ввиду новой конструкции корпуса ячейки выполнены в виде общего массива и вовсе не имеют свободного пространства внутри корпуса батареи. Испытания BYD показали высокую стойкость АКБ к механическим повреждениям. В ходе тестов в батарею в батарею вбивали гвозди, били ее молотком, гнули и наезжали на нее автомобилем, а также подвергали высоким температурам. Ничего из этого не привело к возгоранию аккумулятора.

Так что не исключено, что новая компактная Tesla станет одним из самых безопасных электромобилей на рынке. Также одной из причин, почему Tesla не стесняется использовать чужие батареи, является тотальный дефицит. Компания не поспевает за высоким спросом на свою продукцию, к тому же индустрию серьезно пошатнул повышенный спрос на полупроводники.

Ранее Фокус писал, что BYD Auto представил новый электрический кроссовер E6. Электрокар с приводом на передние колеса обладает мощностью 101 л.с. и 450 Нм максимального крутящего момента.

Также сообщалось, что в Китае собран первый прототип новой Tesla 2. Ориентировочная стоимость базовой версии составит 25 тысяч долларов.