Tesla почне використовувати китайські батареї на своїй новій моделі

У новій компактній моделі Tesla під робочою назвою Model 2 з'являться батареї китайського виробника BYD.

Новинка буде компактним кросовером або містким хетчбеком. Очікується, що головним ринком для "двійки" стане Китай. Через це компанія Ілона Маска уклала договір з BYD на поставку батарей для цієї моделі. Очікується, що китайська компанія поставлятиме на конвеєр Тесли свої інноваційні тягові батареї сімейства Blade.

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Головною перевагою нового типу батарей називають безпеку. З огляду на нову конструкцію корпусу комірки виконані у вигляді загального масиву і зовсім не мають вільного простору всередині корпусу батареї. Випробування BYD показали високу стійкість АКБ до механічних пошкоджень. Під час тестів у батарею вбивали цвяхи, били її молотком, гнули і наїжджали на неї автомобілем, а також піддавали високим температурам. Нічого з цього не призвело до займання акумулятора.

Так що не виключено, що нова компактна Tesla стане одним з найбезпечніших електромобілів на ринку. Також однією з причин, чому Tesla не соромиться використовувати чужі батареї, є тотальний дефіцит. Компанія не встигає за високим попитом на свою продукцію, до того ж індустрію серйозно похитнув підвищений попит на напівпровідники.

Раніше Фокус писав, що BYD Auto представив новий електричний кросовер E6. Електрокар з приводом на передні колеса має потужність 101 к.с. і 450 Нм максимального крутного моменту.

Також повідомлялося, що в Китаї зібраний перший прототип нової Tesla 2. Орієнтовна вартість базової версії складе 25 тисяч доларів.