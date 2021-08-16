Долгосрочная аренда автомобиля: с SIXT PULSE – проще простого

Современные люди очень мобильны и не могут себе позволить надолго привязываться к месту. Не важно – будь это бизнесмен, занятый поездками и деловыми встречами, амбициозный любитель семинаров и курсов повышения квалицикации или человек, любящий путешествовать и открывать новые города.

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Самый ценный ресурс для всех нас – время. Не растрачивать и бережно относится к этому ресурсу помогает автомобиль в собственном пользовании, который, как известно, уже давно не роскошь. Однако покупка его далеко не всегда актуальна. Что же делать?

Могу себе позволить

Казалось бы, нет решения лучше, чем покупка собственного средства передвижения. Но очень часто бывает, что приобретение нового автомобиля становится абсолютно нерациональным решением. Даже если вы можете себе это позволить.

Такое случается в ситуации, когда, например, средство передвижения определенного класса нужно на длительный срок, но необходимости становится его полноценным владельцем нет. Так бывает при длительной командировке в другой город или проектной работе в чужом регионе.

Или наоборот – вы скоро станете владельцем нового авто, но пока еще пристально выбираете модель. Или хотите устроить длительный тест-драйв конкретной марки машины, чтобы понять особенности и преимущества, сделать выводы для принятия решения.

Часто аренда авто – это единственный рациональный выход, например, при ситуации с переездом в другую страну, когда вместе с закрыванием текущих дел нет желания усложнять себе жизнь еще и продажей авто. Многим также не по душе хлопоты с обслуживанием автомобиля, его ремонтом, покупкой сезонных комплектов шин и шиномонтажа. В таком случае программа долгосрочной аренды авто SIXT PULSE будет как нельзя кстати.

Почти как собственный

Если обозначить коротко, SIXT PULSE – это более выгодный вариант аренды авто в случае, когда автомобиль нужен на срок от 6-ти месяцев, но при этом выкупать его в собственность нет необходимости.

Почему такой вариант лучше, чем обычный прокат автомобиля? Все просто.

Для проката авто действуют другие тарифы и другие условия. Например, в связи с особенностями блокировки депозита на карте клиента, его срок ограничен. Поэтому если вы арендовали авто на длительный срок, через 30 дней договор придется заключать повторно, что может доставить неудобства.

Лизинг авто – аренда автомобиля с последующим правом выкупа, — тоже в нашем случае не подходит, хотя и считается более гибкой процедурой кредитования на приобретение авто.

Программа долгосрочной аренды авто SIXT PULSE – это удобный гибридный вариант без стартового взноса, который включает аванс или предоплату. Цены на авто по программе установлены ниже стандартной аренды. К тому же, нет обязательства выкупать автомобиль после пользования, как при лизинге.

Как это работает?

Программа долгосрочной аренды авто SIXT PULSE предоставляет возможность оформить право пользования автомобилем на срок от 6-ти месяцев до 3 лет. Участник программы может выбрать абсолютно новый автомобиль конкретной модели и удобной ему комплекции, что выгодно отличает ее от обычной аренды, где можно забронировать всего лишь класс авто. Такой индивидуальный подход уже оценили клиенты. К слову, для тех, кто все еще в поиске "своего" авто, в рамках условий подписки предусмотрена возможность менять ранее выбранный автомобиль на другую модель.

Решение вопросов по страховым случаям – не забота клиента, как и обслуживание, ремонт и сезонный шиномонтаж. Все эти заботы компания, предоставляющая услугу долгосрочной аренды авто, берет на себя. Техническая же поддержка осуществляется круглосуточно, в режиме 24/7. Представители компании ответят на любые вопросы, касающиеся эксплуатации автомобиля.

Процедура оформления долгосрочной аренды SIXT PULSE – абсолютно простая, и включает быстрое получение автомобиля. Оплата — ежемесячный платеж, как при обычной аренде. На случай отпуска у арендатора есть возможность "заморозить" аренду. И еще одно преимущество — после окончания договора не нужно думать, что делать с автомобилем. Еще минус одна забота.

Доказано, что правильно выбранная услуга – будь то лизинг или классическая схема аренды автомобиля, — значительно улучшает жизнь клиента. Преимущества подписки SIXT PULSE – это один из самых оптимальных вариантов временного владения или длительной аренды автомобиля, которая обеспечивает наименьшие временные затраты клиента на получение авто и его обслуживание. А это в наше время очень ценно.