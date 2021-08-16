Довгострокова оренда автомобіля: з SIXT PULSE — простіше простого

Сучасні люди дуже мобільні й не можуть собі дозволити надовго прив'язуватися до місця. Не важливо — будь це бізнесмен, зайнятий поїздками та діловими зустрічами, амбітний любитель семінарів і курсів підвищення кваліцікаціі або людина, яка любить подорожувати та відкривати нові міста.

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Найцінніший ресурс для всіх нас — час. Не витрачати та дбайливо ставитися до цього ресурсу допомагає автомобіль у власному користуванні, який, як відомо, вже давно не розкіш. Однак покупка його далеко не завжди актуальна. Що ж робити?

Можу собі дозволити

Здавалося б, немає рішення краще, ніж покупка власного засобу пересування. Але дуже часто буває, що придбання нового автомобіля стає абсолютно нераціональним рішенням. Навіть якщо ви можете собі це дозволити.

Таке трапляється в ситуації, коли, наприклад, засіб пересування певного класу потрібний на тривалий термін, але необхідності ставати його повноцінним власником немає. Так буває при тривалому відрядженні в інше місто або проектній роботі в чужому регіоні.

Або навпаки — ви скоро станете власником нового авто, але поки що пильно вибираєте модель. Або хочете влаштувати тривалий тест-драйв конкретної марки машини, щоб зрозуміти особливості та переваги, зробити висновки для прийняття рішення.

Часто оренда авто — це єдиний раціональний вихід, наприклад, при ситуації з переїздом в іншу країну, коли разом із закриттям поточних справ немає бажання ускладнювати собі життя ще й продажем авто. Багатьом також не до душі клопоти з обслуговуванням автомобіля, його ремонтом, купівлею сезонних комплектів шин і шиномонтажу. В такому випадку програма довгострокової оренди авто SIXT PULSE буде доречною.

Майже як власний

Якщо говорити коротко, SIXT PULSE — це вигідніший варіант оренди авто в разі, коли автомобіль потрібен на термін від 6-ти місяців, але при цьому викуповувати його у власність немає необхідності.

Чому такий варіант кращий, ніж звичайний прокат автомобіля? Все просто.

Для прокату авто діють інші тарифи та інші умови. Наприклад, у зв'язку з особливостями блокування депозиту на карті клієнта його термін обмежений. Тому якщо ви орендували авто на тривалий термін, через 30 днів договір доведеться укладати повторно, що може доставити незручності.

Лізинг авто — оренда автомобіля з подальшим правом викупу, — теж у нашому випадку не підходить, хоча й вважається гнучкішою процедурою кредитування на придбання авто.

Програма довгострокової оренди авто SIXT PULSE — це зручний гібридний варіант без стартового внеску, який включає аванс або передоплату. Ціни на авто за програмою встановлені нижчі за стандартну оренду. До того ж немає зобов'язання викуповувати автомобіль після користування, як при лізингу.

Як це працює?

Програма довгострокової оренди авто SIXT PULSE надає можливість оформити право користування автомобілем на термін від 6-ти місяців до 3 років. Учасник програми може вибрати абсолютно новий автомобіль конкретної моделі та зручної для нього комплекції, що вигідно відрізняє її від звичайної оренди, де можна забронювати лише клас авто. Такий індивідуальний підхід уже оцінили клієнти. До слова, для тих, хто все ще в пошуку "свого" авто, в межах умов підписки передбачена можливість змінювати раніше обраний автомобіль на іншу модель.

Вирішення питань щодо страхових випадків — не клопіт клієнта, як і обслуговування, ремонт і сезонний шиномонтаж. Усі ці турботи компанія, що надає послугу довгострокової оренди авто, бере на себе. Технічна ж підтримка здійснюється цілодобово, в режимі 24/7. Представники компанії дадуть відповідь на будь-які питання, що стосуються експлуатації автомобіля.

Процедура оформлення довгострокової оренди SIXT PULSE — абсолютно проста і включає швидке отримання автомобіля. Оплата — щомісячний платіж, як при звичайній оренді. На випадок відпустки в орендаря є можливість "заморозити" оренду. І ще одна перевага — після закінчення договору не потрібно думати, що робити з автомобілем. Ще мінус одна турбота.

Доведено, що правильно обрана послуга — будь це лізинг або класична схема оренди автомобіля — значно покращує життя клієнта. Переваги підписки SIXT PULSE — це один із найоптимальніших варіантів тимчасового володіння або тривалої оренди автомобіля, яка забезпечує найменші витрати часу клієнта на отримання авто та його обслуговування. А це в наш час дуже цінно.