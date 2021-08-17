Производитель iPhone наладит выпуск автомобилей

Компания Foxconn, один из лидеров по выпуску техники Apple, пытается завоевать автомобильный рынок. Для этого даже придуман отдельный бренд Foxtron.

Тайванский цифровой гигант анонсировал строительству двух автомобильных заводов — по одному в США и Таиланде. Начало строительства производственных объектов произойдет уже в следующем году, а выпуск первых автомобилей намечен годом позже. В среднесрочной перспективе — строительство дополнительных производственных площадок в Европе.

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Завод в Таиланде должен производить ежегодно около 150-200 тысяч электромобилей, а также комплектующие для них. Машины должны "покрывать" потребности родного рынка, а также экспортироваться в страны Юго-Восточной Азии. Завод в США, как и ожидалось, рассчитан на удовлетворение спроса рынков Северной Америки.

До конца не известно, какие автомобили будут производиться на этих предприятиях. Возможно, Foxconn подпишет ряд производственных контрактов и будет по аналогии с "яблочной" техникой выпускать электромобили сторонних брендов. Но Foxconn в то же время зарегистрировал несколько самостоятельных автомобильных брендов — Foxtron, MIH и пр. Но пока все представленные концепты — не более, чем компьютерная графика.

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