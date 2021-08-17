Виробник iPhone налагодить випуск автомобілів

Компанія Foxconn, один з лідерів з випуску техніки Apple, намагається завоювати автомобільний ринок. Для цього навіть придуманий окремий бренд Foxtron.

Тайванський цифровий гігант анонсував будівництва двох автомобільних заводів — по одному в США і Таїланді. Початок будівництва виробничих об'єктів відбудеться вже в наступному році, а випуск перших автомобілів намічений роком пізніше. У середньостроковій перспективі — будівництво додаткових виробничих майданчиків у Європі.

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Завод у Таїланді повинен виробляти щорічно близько 150-200 тисяч електромобілів, а також комплектувальні для них. Машини повинні "покривати" потреби рідного ринку, а також експортуватися в країни Південно-Східної Азії. Завод у США, як і очікувалося, розрахований на задоволення попиту ринків Північної Америки.

До кінця не відомо, які автомобілі будуть виготовлятися на цих підприємствах. Можливо, Foxconn підпише ряд виробничих контрактів і буде в аналогії з "яблучною" технікою випускати електромобілі сторонніх брендів. Але Foxconn у той же час зареєстрував кілька самостійних автомобільних брендів — Foxtron, MIH тощо. Але поки всі представлені концепти — не більше, ніж комп'ютерна графіка.

Раніше Фокус писав, що Ferrari представили зменшену електричну копію легендарного спорткара 250 Testa Rossa. Testa Rossa J буде випущена обмеженим тиражем усього 299 примірників.