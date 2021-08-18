Легендарная классическая модель BMW получила мотор от родстера Honda S2000

В классическое купе BMW 2002 установили турбированный двигатель от стильного японского спорткара.

BMW 2002 — один из самых желанных автомобилей немецкого автопроизводителя, но порой возможностей мотора родом из 60-х может не хватать. Один из энтузиастов баварской марки установил под капот своей машины двигатель Honda F-Series с турбонаддувом.

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BMW 2002 года 1976 года выпуска выставлен на продажу на сайте Bring A Trailer. Автомобиль был приобретен калифорнийской тюнинг-мастерской CATuned в 2010 году, где он претерпел ряд доработок. Турбину на мотор установили несколько позже, в 2014 году.

Автомобиль опирается на 15-дюймовые колеса Rota, обутые в шины Michelin, за которыми установлены дисковые тормоза Wilwood. В салоне машины прописались спортивные сиденья Recaro, а 15-дюймовое рулевое колесо Alpina сочетается с приборной панелью Honda S2000.

Под капотом установлен 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель Honda F20C с турбокомпрессором Garrett GTX2867. Замеры на стенде показали, что силовой агрегат развивает 275 л.с. и 247 Нм максимального крутящего момента, который передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и самоблокирующийся дифференциал скольжения.

Ранее Фокус сообщал, что в Канаде продают редкий седан Alpina B12 5.7 на украинских номерах. Alpina B12 5.7 на базе BMW 7-й серии в кузове E38 выпускалась в короткобазном и длиннобазном исполнениях, но "длинных" машин было сделано намного меньше — 59 автомобилей против 153.

Также мы писали, что баварский автопроизводитель бесплатно заменит 8-цилиндровые моторы. Юристы владельцев баварских машин требовали от автопроизводителя около 1,9 миллиона долларов, но в результате пошли на компромисс.