Легендарна класична модель BMW отримала мотор від родстера Honda S2000

У класичне купе BMW 2002 встановили турбований двигун від стильного японського спорткара.

BMW 2002 — один із найбажаніших автомобілів німецького автовиробника, але часом можливостей мотора родом із 60-х може не вистачати. Один з ентузіастів баварської марки встановив під капот своєї машини двигун Honda F-Series з турбонаддувом.

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BMW 2002 року 1976 року випуску виставлений на продаж на сайті Bring A Trailer. Автомобіль був придбаний каліфорнійською тюнінг-майстернею CATuned в 2010 році, де він зазнав низки доробок. Турбіну на мотор встановили дещо пізніше, у 2014 році.

Автомобіль спирається на 15-дюймові колеса Rota, взуті в шини Michelin, за якими встановлені дискові гальма Wilwood. У салоні машини прописалися спортивні сидіння Recaro, а 15-дюймове рульове колесо Alpina поєднується з панеллю приладів Honda S2000.

Під капотом встановлений 2,0-літровий рядний чотирициліндровий двигун Honda F20C з турбокомпресором Garrett GTX2867. Заміри на стенді показали, що силовий агрегат розвиває 275 к.с. і 247 Нм максимального крутного моменту, який передається на задні колеса через шестиступінчасту механічну коробку передач і диференціал ковзання.

Раніше Фокус повідомляв, що в Канаді продають рідкісний седан Alpina B12 5.7 на українських номерах. Alpina B12 5.7 на базі BMW 7-ї серії в кузові E38 випускалася в короткобазному та довгобазному виконаннях, але "довгих" машин було зроблено набагато менше — 59 автомобілів проти 153.

Також ми писали, що баварський автовиробник безкоштовно замінить 8-циліндрові мотори. Юристи власників баварських машин вимагали від автовиробника близько 1,9 мільйона доларів, але в результаті пішли на компроміс.