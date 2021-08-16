BMW безкоштовно замінить V8 відразу на декількох моделях

Двигуни з індексом N63 мають заводські дефекти, які можна усунути тільки шляхом заміни силового агрегату.

Причиною для заміни десятків тисяч 8-циліндрових двигунів став колективний позов власників у США, на інших ринках повністю безкоштовної заміни ДВЗ чекати не варто. Проблемні двигуни з внутрішньозаводським кодом N63TU виробляли з 2013 по 2019 рік. Дефект 4,4-літрових моторів полягав у надмірному споживанні мастила.

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Юристи власників баварських машин вимагали від автовиробника близько 1,9 мільйона доларів, але в результаті пішли на компроміс. За умовами мирової угоди, BMW проведе заміри з витрати мастила на кожному двигуні, надасть саме мастило і один раз полагодить дефектні мотори. Якщо ремонт не вирішить проблему "мастиложерів", то машини отримають нові "серця".

Згідно з підписаним документом, на безкоштовну заміну ДВЗ в США можуть розраховувати власники авто, які перебувають на гарантії та мають пробіг до 50 тис. миль. Якщо машина "пройшла" від 50 до 120 тисяч миль, то власників чекає знижка від 95 до 15 відсотків при покупці нового двигуна. На машини, які старші десяти років, програма не діє.

Заміна двигунів очікується на купе та кабріолетах 650i, седанах 550i, 750i і 750Li, ліфтбеку 550i GT, кросоверах X5 xDrive50i і Х6 xDrive50i. На всіх машинах встановлено 8-циліндровий двигун об'ємом 4,4 літра.

Раніше ми писали, що в Канаді продають рідкісний баварський седан на українських номерах. Седан Alpina B12 5.7 в довгобазовому виконанні був випущений у кількості всього 59 екземплярів.

Також Фокус повідомляв, що покупці Alpina не цікавляться електромобілями. Клієнти Alpina хочуть їздити швидко, особливо в Німеччині, де на автобанах немає обмежень швидкості.