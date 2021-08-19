Обновленный Lincoln Navigator получил умный автопилот

С рестайлингом внедорожник Lincoln Navigator получил несколько продвинутых электронных ассистентов.

Главной новинкой американского автомобиля стала новая полуавтономная система вождения ActiveGlide, которая позволяет управлять автомобилем без помощи рук. Ассистент использует несколько и радаров для слежения за дорогой. Прописано более 209 000 км дорог, по которым машина может проехать в полуавтономном режиме.

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Поскольку водителям не нужно держать руки на руле, в комбинации приборов есть камера, которая отслеживает их взгляд и положение головы, чтобы убедиться, что они обращают внимание на дорогу впереди.

В "Линкольне" также появилась новая информационно-развлекательная система SYNC 4, которая имеет вдвое большую вычислительную мощность, чем предыдущая система, а также более крупный 13,2-дюймовый дисплей.

В Navigator также интегрировали сервис Amazon Alexa. Водители могут использовать Alexa для воспроизведения музыки, прокладки маршрута, проверки трафика, поиска парковочных мест и управления устройствами умного дома.

Партнерство с Amazon распространяется и на развлечения, теперь Navigator несет на борту два 10,1-дюймовых дисплея с Fire TV. Это означает, что пользователи смогут смотреть фильмы, музыку и телешоу на ходу. Система поставляется с беспроводными наушниками, двумя голосовыми пультами Alexa и встроенным жестким диском для хранения медиафайлов.

Автомобиль приводится в движение 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который производит 440 л.с. и 691 Нм крутящего момента. Любопытно, что это на 10 л.с. меньше, чем у "дорестайла". ДВС связан с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Для "Навигатора" теперь также доступна адаптивная подвеска с технологией Road Preview. Система использует камеру, обращенную вперед, и 12 датчиков, чтобы считывать профиль дороги 500 раз в секунду и делать до 100 корректировок жесткости амортизаторов в секунду. Все ради максимального комфорта.

Ранее Фокус писал, что Lincoln представил специальную версию седана Zephyr Reflection. Славной модели Zephyr в этом году исполняется 85 лет — оригинальный Lincoln Zephyr выпускался с 1936 по 1942 год.

Также сообщалось, что Алексей Мочанов выставил на продажу свой автомобиль Lincoln Continental Mark VI. Причиной продажи Мочанов указал необходимость в деньгах, назначив за Lincoln цену в 25 тысяч долларов.