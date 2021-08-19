Оновлений Lincoln Navigator отримав розумний автопілот

З рестайлінгом позашляховик Lincoln Navigator отримав кілька просунутих електронних асистентів.

Головною новинкою американського автомобіля стала нова напівавтономна система водіння ActiveGlide, яка дозволяє управляти автомобілем без допомоги рук. Асистент використовує кілька і радарів для спостереження за дорогою. Прописано більше 209 000 км доріг, по яких машина може проїхати в напівавтономному режимі.

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Оскільки водіям не потрібно тримати руки на кермі, в комбінації приладів є камера, яка відстежує їх погляд і положення голови, щоб переконатися, що вони звертають увагу на дорогу попереду.

В "Лінкольні" також з'явилася нова інформаційно-розважальна система SYNC 4, яка має вдвічі більшу обчислювальну потужність, ніж попередня система, а також більший 13,2-дюймовий дисплей.

В Navigator також інтегрували сервіс Amazon Alexa. Водії можуть використовувати Alexa для відтворення музики, прокладки маршруту, перевірки трафіку, пошуку паркувальних місць і керування пристроями розумного будинку.

Партнерство з Amazon поширюється і на розваги, тепер Navigator несе на борту два 10,1-дюймових дисплея з Fire TV. Це означає, що користувачі зможуть дивитися фільми, музику і телешоу на ходу. Система поставляється з бездротовими навушниками, двома голосовими пультами Alexa і вбудованим жорстким диском для зберігання мультимедійних файлів.

Автомобіль приводиться в рух 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом, який виробляє 440 к.с. і 691 Нм крутного моменту. Цікаво, що це на 10 к.с. менше, ніж у "дорестайлу". ДВС пов'язаний з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Для "Навігатора" тепер також доступна адаптивна підвіска з технологією Road Preview. Система використовує камеру, звернену вперед, і 12 датчиків, щоб зчитувати профіль дороги 500 раз на секунду і робити до 100 коригувань жорсткості амортизаторів на секунду. Все заради максимального комфорту.

Раніше Фокус писав, що Lincoln представив спеціальну версію седана Zephyr Reflection. Славнозвісній моделі Zephyr цього року виповнюється 85 років — оригінальний Lincoln Zephyr випускався з 1936 по 1942 рік.

Також повідомлялося, що Олексій Мочанов виставив на продаж свій автомобіль Lincoln Continental Mark VI. Причиною продажу Мочанов вказав необхідність у грошах, призначивши за Lincoln ціну 25 тисяч доларів.