Необычный электромобиль Weltmeister смог разогнаться до 100 км/ч за 1,8 секунды

Производитель электромобилей Weltmeister готовит специальный гоночный прототип для своей "личной" спортивной серии.

Новоиспеченный бренд Weltmeister, который пока специализируется исключительно на электромобилях, в рамках популяризации своих серийных машин готовит целую спортивную серию Weltmeister Championship. Все пилоты будут выступать на новом спортивном прототипе. Новинка в дизайне имеет черты кроссовера Weltmeister W6, но технически серьезно отличается.

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Спортивный электромобиль приводится в движение парой электромоторов, которые установлены по одному на передней и задней осях. Их суммарная мощность составляет 816 сил. Тяговая батарея спрятана в карбоновый корпус и имеет принудительное водяное охлаждение. Аккумулятор имеет емкость около 140 кВт∙ч и совсем недавно получил омологацию FIA.

Заявлено, что новинка сможет разогнаться с места до 100 км/ч всего за 1,8 секунды. Максимальная скорость и ориентировочный запас хода на одном заряде батареи пока не сообщается. Над созданием спортивного прототипа трудились инженеры немецкой инжиниринговой компании Isdera. Ожидается, что электромобиль впервые покажут публике уже в конце августа на автошоу в Ченду. Первые этапы нового монокубка запланированы на весну 2022 года.

Ранее Фокус писал, что компания Foxconn строит несколько своих автомобильных заводов. Начало строительства производственных объектов произойдет уже в следующем году, а выпуск первых автомобилей намечен годом позже.

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