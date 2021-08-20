В Украину едет брутальный пикап BAW Brave Warrior

Пикап BAW Brave Warrior не только имеет суровую внешность, но и армейские корни.

Пикап BAW Brave Warrior на украинский рынок поставляется в двух модификациях, которые отличаются длиной колесной базы – 2850 и 3035 мм, а также количеством пассажирских мест. Машина с меньшей колесной базой – двухдверная с одним рядом кресел, который рассчитан на двоих пассажиров. Удлиненная версия – это даблкеб, который готов принять на борт до пяти взрослых. Независимо от габаритов, китайский пикап имеет грузоподъемность до 1000 кг.

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Автомобиль производится на заводе компании в Пекине. Его армейская модификация уже многие годы служит на вооружении Китая. Гражданская версия вездехода также пользуется стабильным спросом в Юго-восточной Азии.

В Поднебесной моторная линейка пикапов состоит из трех двигателей: 2,2-литрового бензинового мощностью 112 л. с., 2,0-литровой "турбочетверки" на 190 л. с., а также 2,5-литрового турбодизельного агрегата мощностью 136 л. с. Покупатели могут выбирать машину с 5-, или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Украинская премьера новинки состоится 7 сентября в рамках выставки "Агро-Винница". После официальной презентации станут известны и цены, и спецификации для украинского рынка.

Ранее мы сообщали, что на службу Национальной полиции Украины поступили японские пикапы Isuzu D-Max. Под капотом "японца" установлен 1,9-литровый турбодизель мощностью 163 "силы".